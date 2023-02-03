大漲僅是剛開始 台股多頭正式啟動！

【撰文／錢冠州】

就如同農曆年之前給大家的重點提醒，台股持續向上走高，接下來就是年線附近的攻防，預估短線急漲後在年線附近震盪，而後再度走高的機率仍高，從國際股市的觀察來看，美國股市科技股領先走強，其中又以半導體最為強勢，這也就刺激包含台積電等台灣半導體族群向上，加上美元在農曆年期間到目前持續為弱勢格局，外資繼續回流亞洲及台股的訊號明顯，因此，我認為在農曆年之後，熱錢湧入台股將引爆一波資金行情，指標族群仍看半導體及中國收成概念，中國在疫情過後預估將產生明顯的經濟復甦力道，受惠者包含半導體及在中國大陸有實體廠房及銷售者，指標股如台積電(2330)、聯電(2303)、裕隆(2201)及華新(1605)等都可以相當留意。