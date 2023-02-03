大漲僅是剛開始 台股多頭正式啟動！
【撰文／錢冠州】
就如同農曆年之前給大家的重點提醒，台股持續向上走高，接下來就是年線附近的攻防，預估短線急漲後在年線附近震盪，而後再度走高的機率仍高，從國際股市的觀察來看，美國股市科技股領先走強，其中又以半導體最為強勢，這也就刺激包含台積電等台灣半導體族群向上，加上美元在農曆年期間到目前持續為弱勢格局，外資繼續回流亞洲及台股的訊號明顯，因此，我認為在農曆年之後，熱錢湧入台股將引爆一波資金行情，指標族群仍看半導體及中國收成概念，中國在疫情過後預估將產生明顯的經濟復甦力道，受惠者包含半導體及在中國大陸有實體廠房及銷售者，指標股如台積電(2330)、聯電(2303)、裕隆(2201)及華新(1605)等都可以相當留意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言