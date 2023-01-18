外資回補！電子股起風了

【撰文／錢冠州】

外資買盤回籠，電子股資金比重開始顯著提升，基本面來說，電子產業在去年第四季正式落底，以面板股來說，去年七月大約就來到相對低檔後開始緩步走堅，觀察友達(2409)及群創(3481)來說，其產品降價幅度逐漸收斂回穩，股價也走出緩步向上的行情，那麼，我們可不可以假設面板最差的情況已經過去，若如此，相對獲利表現更佳且股價也出現過重挫後打底完成的面板驅動IC相關個股，也就具有底部轉強的機會! 以指標股聯詠(3034)來說，股價在去年九月份打到底一點208後正式落底，而去年十月份以來，投信及外資就開始陸續回補聯詠持股，雖然產業仍在修正，營收表現還未正式轉強，但是股價跌深也就是最大的利多，面板驅動IC龍頭股如此表現，那麼其他同類別的標的想必也多由低檔開始轉強，這批也就是電子股族群的領先標的。

跌深就是最大利多 天鈺受到法人青睞

好公司跌得夠深就是最大利多，以面板驅動IC的天鈺(4961)來說，天鈺去年第四季營收表現優於預期，且毛利率觀察也從第三季開始有回升的訊號，以天鈺估計在2022及2023年的EPS約為17.1元及16.5元來說，對照目前的股價位置，本益比約為7~9倍，評價不高，反而是投資人可以注意波段低檔進場的位置!

再以目前電子產業的基本面來看，雖然手機及NB的狀況持續不振，但電視TV庫存已經調整到第五個季度，大尺寸面板報價也已經止跌並且出現微幅上揚的訊號，我們可以認為TV的谷底已過，相關個股基本面最差的情況也已經過去，2023年將會是電子產業及天鈺(4961)具有轉機的一年，首先，晶圓代工的報價開始鬆動，這反而對於IC設計業者是大利多，表示毛利率表現將有所回升，另外，天鈺在今年度也有多項新產品上市，包含DDR 5 PMIC及120Hz大尺寸驅動IC及電子標籤等，預估基本面開始進入回升的年度，而技術面來看，底部成型的機率頗大，頸線位置約略在130~135區間為技術面重點支撐位置，籌碼來看，外資及投信明顯在本月才剛剛啟動回補持股的操作，因此，投資人可以利用這波電子調整完畢且股價低檔轉強的契機來低檔進場持股，底部進場波段投資，也就是現在。