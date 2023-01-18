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凱基證券榮獲主管機關四項大獎表揚肯定

聯合新聞網／ 萬寶週刊

櫃檯買賣中心頒發111年「推薦輔導上櫃績效獎」第一名及「推動戰略新板最佳合作夥伴獎」，臺灣證券交易所也頒發「流通證券獎-證券承銷商」、「活絡經濟獎-IPO籌資金額」兩獎，皆肯定凱基證券推動上市櫃成果。凱基證券的IPO及SPO主辦承銷案件數更是連續10年蟬聯冠軍，優質服務深獲各行業客戶肯定。

凱基證券致力輔導並推薦優質企業進入資本市場，所推動上市櫃掛牌公司涵蓋各產業優質及知名企業，顯示凱基證券所推薦案件獲得投資大眾信賴，包含111年推動 瑞鼎科技(3592)上市掛牌，聯發國際(2756)、正基科技(6546)、君帆工業(4584)、保勝光學(6517)及天擎積體電路(6708)上櫃掛牌，其中推薦上市掛牌的瑞鼎科技為全球第三大驅動IC公司，也是全球穿戴裝置OLED驅動IC的龍頭；推薦上櫃成功的聯發國際為知名茶飲連鎖公司，擁有近400家歇腳亭、MAMAK檔星馬料理等知名餐飲連鎖品牌，正基科技為無線物聯網通訊模組知名廠商，君帆工業為氣壓及油壓元件大廠，保勝光學從事利基應用光學鏡頭設計、製造及銷售，為光學零組件知名廠商，天擎為IC設計公司，主要提供系統單晶片及雲端SaaS應用訂閱服務。

多年來凱基證券除配合主管機關政策協助健全資本市場發展、活絡資本市場活動外，亦積極推動優質企業進入資本市場、於資本市場籌措資金或進行策略合作、以及因應個別需求規劃企業轉型，成績優異深獲業界肯定，為企業客戶服務範疇從 提供創業投資資金、上市櫃前籌資及財務顧問、上市櫃規畫到上市櫃掛牌後國內外資本市場籌資等。凱基證券持續以卓越的初級權益發行市場成績，於競爭激烈的資本市場業界中位居卓越的領導地位。

凱基證券同時積極運用集團資源，整合開發金控(2883)豐富的資源提供企業間策略聯盟、企業轉型…等全方位金融服務，打造完整資本市場服務優質平台，幫助全球各地的客戶迎向富足未來。

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