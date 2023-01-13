外資錢來也！台股轉強向上

【撰文／錢冠州】

本週台股就在外資積極買超的情況下正式向上突破盤整行情，而從去年12月以來的修正似乎有告一段落的機會!成交量持續回溫到兩千億以上則是觀察焦點，以目前的台股及國際股市來看，市場明顯走出震盪偏多的走勢，不過行情逼近14500以上到15000點附近的前波套牢區附近，預估仍有賣壓湧現，一方面套牢賣壓出籠，二來則是不願意抱股過年的賣壓也將湧出，因此，短線行情還是會以震盪的走勢為主，但是中期就要注意落底產業的投資波段機會，當然也包含我們過去一路看多的儲能及中國經濟回升所帶來的需求回升行情，其中，原物料相關就可以注意，包含中國收成概念的裕隆(2201)，近期股價轉強向上，而原物料中屬於銅鐵鎳等貴金屬的華新(1605)，近期股價也是強勢整理向上，預估在中國大陸正式完成與病毒共存後，原物料價格漲升將帶動股價向上表現!

華新(1605)將享受原物料觸底帶來的回升行情!

如果從國際原物料報價走勢來看，包含銅價及鎳價都出現底部翻揚的走勢，且目前庫存也位於相對低檔，著眼於未來中國大陸在疫情過後的需求全面回升，我們認為相關原物料走勢將有機會走出一波明顯的向上行情，那麼最直接的受惠股華新(1605)就有相當的基本面轉強機會，展望未來，在台電推動強韌電網計畫下，包含變電站、儲能站、充電站的站點及設置會愈來愈多，線纜連結需求大增，台灣電線電纜龍頭廠華新將優先受惠。另外，華新在併購歐洲同業CAS公司後，切入汽車、油氣、航太、醫療與機械加工等高端產業，預計在今年第一季開始挹注獲利。而原物料報價方面，在鎳價止跌回升後，鎳生鐵產品利差再次放大，隨報價上揚也將直接帶動華新基本面向上成長，今年預估EPS可達5元以上，以目前股價還不到50元來說，本益比就相對偏低，仍有調整系上的契機，整體行情就相當可以期待，而技術面觀察，目前仍在橫向整理局面，就投資人來說還算是尚未大幅上揚的標的，目前位置附近來進行投資性佈局，未來就注意當原物料價格上揚之後的回聲表現。

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