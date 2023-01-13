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中租攜手六福拚儲能綠電股黑馬

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

六福旅遊集團(2705.TW)宣布，攜手中租控股(5871.TW)旗下中租能源[全台最具規模與經驗的太陽能綠電營運商，在全臺已有近3,000座電廠(截至去年12月底)，年發電量超過1GW（10億瓦）]，共同打造全台首座主題遊樂園光電停車場，加上總倉屋頂太陽能板建置，預計2024年完工，將產生超過1200萬度電力。

潔淨的綠色能源是驅動新經濟發展的重要引擎，六福旅遊集團表示，光電停車場加上總倉屋頂太陽能板建置，預計2024年完工，將產生超過1200萬度電力，每年可減少約6834噸二氧化碳排放，相當於18座大安森林公園的碳吸附量。

六福旅遊集團指出，合作案響應政府發展再生能源政策，並為集團創造營收，太陽能光電停車場不僅結合停車場、再生能源及綠金收益三大環節，對於消費者來說，原本無遮蔽物直接曝曬的園區內停車場完工後，消費者的體感溫度可因此較室外溫度低3至5度，除可減少汽車耗損，消費者從停車場至園區從此不用日曬雨淋，有效提升服務品質，達成環境、企業及消費者三贏。

六福旅遊集團說明，此次合作案將分為二期執行，第一期為六福村主題遊樂園總倉屋頂太陽能板建置，第二期則以六福村主題遊樂園、關西六福莊停車場為主，為目前國內少見的大面積光電停車場建置案。

六福旅遊集團深耕環境永續，掌握全球 ESG 趨勢，除發展永續旅遊，鼓勵減碳旅行，推動動物保育，榮獲觀光業首座 CSR 暨 ESG 企業社會責任獎，更從永續食癒出發，為全台首家集團旗下飯店皆不提供魚翅入菜，旗下台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理餐廳連續 3 年獲得 AMOT 溯源餐廳認證，及台北松江路興建中的全台唯一酒店式頂級綠商辦等，持續串接房地產、物業、零售、觀光，與消費者共創永續美好生活。

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