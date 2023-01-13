快訊

112學測自然／19頁考題文字「落落長」、防疫措施入題 考生：偏難不好寫

赴大溪謁陵拭淚 蔣萬安：回憶起經國先生有些感觸

AMKOR創新高 台封測股跟進大漲

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

筆者在先前告知於1/29出現13981及1/3出現14001雙底，且KD指標現牛背離，當出現這種訊號都有相當不錯的行情，果然1/10大盤已漲到14802，尤其英、德、法、港股都領先突破新高，且這一波是由香港股價大漲上來帶動整個國際股市的上漲，香港及大陸之所以會領先上漲，是我一再強調這兩個國家在2023年GDP唯一會比去年成長，如大陸去年大概只有3%、今年可達5.1%，台灣去年GDP約3.1%、今年下降到2.1~2.5%。仍然成長，但是較2022年下降，所以投資人知道香港及大陸股市在2023年是世界上最亮麗，我一在看好滬深2X、上證2X走大多頭，當中滬深2X從110年2月的37.5修正到111年10月的19.7，剛好達21個月費波南西係數大轉折，且月KD出現牛背離，必定有大行情，滬深2X投資人等適當拉回，都可逢低布局，這一波全球股市最強股價在AMKOR，大幅創新高，代表封測股必有大行情，各位看為何日月光ADR已領先突破年線一段距離，台積電離年線還一段距離，聯電面臨年線，聯電這一波我認為有大行情，以世界先進EPS 9元股價91.7對稱聯電EPS 7元股價45，聯電至少有漲到52的機會。另我認為封測的欣銓、矽格、台星科、華泰、力成、京元電都會大漲。

業績超讚的欣銓 必定有大行情

欣銓12月營收12.353億，只月減3.1%，年增18.6%，合併Q4營收38.3億，只較Q3的39.75億季減3.7%，Q1~Q3 EPS分別1.37、1.88、2.38，Q4估EPS 1.8元、全年EPS 7.4，尤其網通、射頻、車用晶片需求仍然維持熱絡，只有記憶體測試需求下降，整體對營收影響很小，估計今年Q1或4~5月為業績谷底。尤其龍潭廠已經動工了，在2024年底完工裝機，投入車電、CIS晶片測試產能，估2023年EPS 5~5.8，2024年業績將再大成長，股價只有50.8嚴重低估。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1524

期】

延伸閱讀

1/13【早晨財經速解讀】台積電Q4毛利率六成 ADR大漲6% 台股封關前上萬五？台積電股價能重返500元？

台積電ADR大漲6.4% 較台北交易溢價擴大到8.9%

台積電去年獲利飛越1兆 去年EPS 39.2元創新高

敦吉去年EPS估逾5元

相關新聞

中國半導體在地化最大受惠者：家登

家登(3680)主要業務為光罩載具及晶圓載具，以及相關機台設備：原本公司從事塑膠外殼模具 CNC 加工

外資錢來也！台股轉強向上

本週台股就在外資積極買超的情況下正式向上突破盤整行情，而從去年12月以來的修正似乎有告一段落的機會!成交量持續回溫到兩千億以上則是觀察焦點，以目前的台股及國際股市來看，市場明顯走出震盪偏多的走勢

AMKOR創新高 台封測股跟進大漲

筆者在先前告知於1/29出現13981及1/3出現14001雙底，且KD指標現牛背離，當出現這種訊號都有相當不錯的行情，果然1/10大盤已漲到14802

建碁切入電動車充電樁

近期因應電動車趨勢，建碁致力於充電樁應用發展，近期成功取得美國大型獨立充電樁服務商VOLTA Charging訂單

中租攜手六福拚儲能綠電股黑馬

六福旅遊集團(2705.TW)宣布，攜手中租控股(5871.TW)旗下中租能源[全台最具規模與經驗的太陽能綠電營運商

美美過春節 醫美旺季到

每年春節前夕是整形高峰，今年過年首度口罩解禁，加上這次春節連假長達10天，對於有傷口需要恢復期的民眾來說，過年期間就可以度過恢復期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。