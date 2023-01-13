AMKOR創新高 台封測股跟進大漲

【撰文／黃清照】

筆者在先前告知於1/29出現13981及1/3出現14001雙底，且KD指標現牛背離，當出現這種訊號都有相當不錯的行情，果然1/10大盤已漲到14802，尤其英、德、法、港股都領先突破新高，且這一波是由香港股價大漲上來帶動整個國際股市的上漲，香港及大陸之所以會領先上漲，是我一再強調這兩個國家在2023年GDP唯一會比去年成長，如大陸去年大概只有3%、今年可達5.1%，台灣去年GDP約3.1%、今年下降到2.1~2.5%。仍然成長，但是較2022年下降，所以投資人知道香港及大陸股市在2023年是世界上最亮麗，我一在看好滬深2X、上證2X走大多頭，當中滬深2X從110年2月的37.5修正到111年10月的19.7，剛好達21個月費波南西係數大轉折，且月KD出現牛背離，必定有大行情，滬深2X投資人等適當拉回，都可逢低布局，這一波全球股市最強股價在AMKOR，大幅創新高，代表封測股必有大行情，各位看為何日月光ADR已領先突破年線一段距離，台積電離年線還一段距離，聯電面臨年線，聯電這一波我認為有大行情，以世界先進EPS 9元股價91.7對稱聯電EPS 7元股價45，聯電至少有漲到52的機會。另我認為封測的欣銓、矽格、台星科、華泰、力成、京元電都會大漲。

業績超讚的欣銓 必定有大行情

欣銓12月營收12.353億，只月減3.1%，年增18.6%，合併Q4營收38.3億，只較Q3的39.75億季減3.7%，Q1~Q3 EPS分別1.37、1.88、2.38，Q4估EPS 1.8元、全年EPS 7.4，尤其網通、射頻、車用晶片需求仍然維持熱絡，只有記憶體測試需求下降，整體對營收影響很小，估計今年Q1或4~5月為業績谷底。尤其龍潭廠已經動工了，在2024年底完工裝機，投入車電、CIS晶片測試產能，估2023年EPS 5~5.8，2024年業績將再大成長，股價只有50.8嚴重低估。

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