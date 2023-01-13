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美美過春節 醫美旺季到

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

每年春節前夕是整形高峰，今年過年首度口罩解禁，加上這次春節連假長達10天，對於有傷口需要恢復期的民眾來說，過年期間就可以度過恢復期，因此求診民眾比往年大增兩倍。加上過去三年因為疫情，戴口罩生活已是生活習慣，隨著口罩令解除，許多民眾開始煩惱起無罩生活，讓原本年底本就是旺季的醫美診所，更是門庭若市。年前微整形最熱門的項目是注射醫美，包括肉毒桿菌與玻尿酸填充，因注射型醫美相對其他項目的修復期較短，注射部位的紅腫、局部瘀青約一周可以修復，因此最受歡迎。其次則是雷射醫美，透過能量衝擊打散黑色素。

和康生主攻膠原蛋白、玻尿酸

台股當中也有許多生技公司主攻醫美產品，和康生(1783)主要產品就是將生物高分子材料(膠原蛋白、玻尿酸)及化學精密材料應用於醫療器材、美容保養品等產品。和康生應用膠原蛋白及透明質酸等核心醫材技術，開發一系列用於骨科、眼科、牙科及其他外科用之生醫產品，並研發可注射式抗沾黏填劑、長效型關節注射液及真皮層除皺填補劑等植入式醫材產品。美容保養品部份，包含各類美白、抗皺、抗衰老、護膚、精華液及面膜產品等，公司為國際品牌代工(OEM)洗臉、卸妝、臉部保養品、防曬、醫美保養品、面膜及美體保養品外，亦開發自有品牌BIOFLASH(碧芙蕾詩)、Dr.Neo(黛諾)及NeoRenee(妮歐荷)於網路、電視購物及實體通路(郵局、開架通路)等通路販賣。

持續增加海外市場比重

和康生自加入大江(8436)大聯盟後業績頻創新高，合併綜效超乎預期，儘管目前營收比重仍以台灣最高，占比達45%，不過包括美國及中國也分占有25%、20%。和康生今年業績將持續去年的成長榮景，且因看好市場需求，計畫將於今年上半年進行擴產計畫，針對現有產能做改善，未來也規劃廠房擴建、增添大型設備。只是為了全球布局的取證、行銷及擴產等，費用也將增加，但是長期營運展望樂觀。股價於高點回檔跌破月線後止跌，目前在月線附近整理，在農曆年假期醫美商機爆發下，年後營收獲利成長可期，股價將有機會啟動新一波攻勢。

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