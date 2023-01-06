2023年的三大趨勢製藥、原物料、儲能

【撰文／錢冠州】

2022年底的台股呈現量縮震盪的走勢，就波段的角度來看，我認為是長線空方已經在10月下旬落底後向上，但目前的拉回應為短中期的修正行情居多，搭配目前的量縮格局，市場信心明顯是不足的，但這也暗示籌碼面逐漸趨向穩定，我們仍在築底及擴底的走勢中，但類股及區域方向則不同，美國在持續高利率的環境下經濟下行，自然對於科技股就相對無表現，但我們目前瞄準中國市場經濟復甦，尤其在解封過後的爆發力就可以期待，另外就經濟成長的角度來看，與中國相關的市場或產業也相對更有機會，2022年中國經濟成整率預估3%，但是2023年則上看5~5.5%，這就表示可以達到六成以上的年增率，幅度驚人，而2023年後續趨勢，及元月行情僅剩下不到10個交易日，行情該如何觀察呢?，老師也都會持續追蹤。

中國疫情引爆製藥商機?!注意全世界將出現缺原料效應

2023年的行情趨勢怎麼看，先從第一大趨勢看起，那就是在中國白紙革命之後的全面解封，過去三年的嚴格封控就迅速退場，以目前我們對於病毒的經驗，預估中國染疫人數將快速擴散，根據研調機構，預估中國地區染疫人數將達到六億人以上，那麼包含抗生素與急救藥及相關的原料藥等，預估都將在未來出現短缺的現象，台灣的製藥受惠股，就可以注意中化(1701)、南光(1752)等，另外，新冠疫情的後遺症以喉嚨相關為主藥，那麼健喬(4114)於2023年1月即將上市的愛克痰，預估就會有相當的需求展現。