成食品集團24億元打造食品園區 第1期可增50億營收
【撰文／陳澤樂】
大成食品（1210.TW）斥資24億在嘉義馬稠後產業園區打造大成食品園區，第1期食品加工廠今天正式啟用，預估每月產能3,000噸，1年可挹注約50億元營收。
大成集團食品群總經理詹金和表示，第1期食品廠共有5大生產線，包括分切浸漬、預炸、全熟燒烤、雞精蒸燻、植物肉等。
第2期的廠區預估占地2萬零300坪，第1、2期總計占地2萬9,100坪，將是馬稠後園區最大的食品廠，明年新購的土地交地後將開始規劃。
第2期將以4大方向為規畫主軸，包括調理食品廠，將規畫全自動生產線，以家庭代餐為主；專屬植物肉工廠；食品機械研發中心；冷凍冷藏食品倉儲流中心。
大成集團董事長韓家宇表示，大成食品將持續深耕台灣，疫情後餐飲內需需求大增，馬稠後食品加工廠啟用，一定會對大成食品帶來明顯成長。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1523期】
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