成食品集團24億元打造食品園區 第1期可增50億營收

台股新年開了個不錯的紅盤，但今年的挑戰重重，存貨仍居高不下，CPI年增率就算下降，但通膨仍持續進行，加上升息引發的裁員與失業潮，今年的景氣看似到上半年結束都不會好轉，虎年已經一瀉千里的股市，今年這隻勇兔還有機會跳升嗎?

2023-01-06 12:04