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聯詠庫存漸消化又獲急單

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清明】

盤已兩次測季線，分別在去年12/29來到13981、及元月1/3來到14001，有觸雙腳的型態，且於圖一中可看出自12/1的15152跌到12/30是第21天轉折，有時會提早或延後一天，分別12/29及1/3來到13981及14001，已完成底部，我判斷農曆年前指數介於14000~14900震盪區間，延續上期週刊所言選擇業績非常好本益比低的電動車：貿聯、同致、胡連、興勤、世德、健合興、國巨…及車電的欣銓、矽格、立隆、台半、杰力、富鼎、尼克森…及優質的IC設計股群聯、聯詠、智原、致新、創意、聯陽、台積電、聯電、華泰、台星科、台光電、聯茂…及庫存已消化的台光電、聯茂、騰輝、技嘉、微星、承啟…做總持股50%以內的投資組合，且可搭配混合的差價應對，另ABF的南電、景碩、欣興及合晶、中美晶波段者也可局部做買進抱股過年。建議不要用融資用現股買進，不考慮短線，考慮波段布局，可控制在5成以內的投資組合抱股過年。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1523期】

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