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今年流行什麼兔

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

台股新年開了個不錯的紅盤，但今年的挑戰重重，存貨仍居高不下，CPI年增率就算下降，但通膨仍持續進行，加上升息引發的裁員與失業潮，今年的景氣看似到上半年結束都不會好轉，虎年已經一瀉千里的股市，今年這隻勇兔還有機會跳升嗎?

其實行情永遠是在絕望中誕生、懷疑中續漲、漲聲中落幕，過去在一片漲聲中，股市常常出現三四千億的大量，但從去年封關前，就出現千億的低量，而且連續多日，就可以看出投資市場已經出現谷底量的狀況，雖然景氣復甦可能還需一段時間，但最壞的情形似乎已經過去。

那今年兔年到底要注意什麼兔可以脫穎而出呢?首先中國人第一個想到就是與嫦娥相伴的玉兔，這隻在月亮上的玉兔，產業地位就像是獨一無二的白月光，象徵國內的IC產業，儘管庫存仍有待消化，但隨著台積電全球擴廠，領先的地位越來越明確，伴隨著上下游雖然短線可以受到12號法說利空的衝擊，但長期仍是台灣最有競爭力的產業。

美樂蒂堪稱最可愛的兔寶寶，其實每年政策概念都是最甜美的標的，因為政策股的商機常常是從零到有，而能源政策將是今年政府送給台股的大禮，在創能部分為了推動2025年的非核家園，風力發電完成三階段開發，除了在2025年希望5.5GW商轉，2035年更希望離岸風機成為亞洲第二。在節能上10年5645億的強化電網韌性計畫，更是重電業者的強心針，再加上台電在儲能的新計畫，讓能源股將會是今年的政策指標股。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1523期】

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