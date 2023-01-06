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政府力挺淨零排放電力概念股威力強

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

政府優先推動已成熟的風電和光電，並布局地熱與海洋能技術研發，長期規劃到2050年朝零碳發展，建置能源系統，如透過燃氣機組搭配碳捕捉再利用及封存，以及導入氫能發電等，最終布建超過60％發電占比的再生能源。國發會的12項關鍵戰略，將揭示具體執行方案，預估至2030年將投入預算近9,000億元，相關風電、光電、氫能、電力系統與儲能等業者將大幅受惠。

森崴能源一路創新高

之前在週刊點出森崴能源股價潛力，專注太陽光電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維；同時也跨足進口潔淨能源的液化天然氣(LNG)、打造綠電交易平台，與ESCO節能、儲能裝置，為國內全方位能源服務品牌，同時也是台灣第一家離岸風電統包工程(EPC)國產化公司。森崴在2020年以628.88億元得標承攬台電離岸風電二期，發電量約300MW，預計今年9月施工，目前已取得施工許可，預計2025年底前完工，此標案將依工程進度陸續認列。由森崴能源百分之百持股子公司富崴能源，從EPC統包商角色切入離岸風電市場，整合水下基樁、塔架等設備，拿下台灣第一個由本土公司擔任統包商的離岸風電計畫。投信從12月份一路買超，股價屢創新高，後勢仍有高點可以期待。

儲能小飆股盛達

盛達看準國內政策推動儲能市場發展，國內儲能預計目標建置1500MW，若要達淨零需要有幾十GW的儲能建置需求，另外，隨著電動車持續成長，儲能需求也將攀升，未來一、二十年儲能需求將大幅增加。盛達已在國內儲能市場站穩腳步，目前已簽約系統整合儲能訂單規模超過75MW，預計陸續在明年完工認列，此外還包含正在洽談中訂單，在手dReg儲能系統訂單達120MW以上。台電AFC建置目標中，dReg儲能系統主要應用於台電緊急時刻穩定電力系統頻率用的設備，而E-dReg設備由功率型、能量型組成。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1523期】

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