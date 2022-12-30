疫情在中國大擴散 南光(1752)大成長

【撰文／錢冠州】

中國大陸快速解封所引發的缺藥潮，也使得包含抗生素、鎮痛解熱、抗凝血劑等國際相關原料藥的供應，而此新引爆的藥品及原料供應鏈短缺的問題，預估需要半年以上的時間才得以緩解，南光急救藥標案量暴增，因受惠於通過大陸一致性評價、正逢大陸解封，未來降腦壓藥之一致性評價、抗生素(Linezolid inj)藥證也可望於2023年第一季通過與核准。且南光已就大陸進口原料備足一年以上庫存，足以因應未來半年大陸潛在斷供的問題。

預期2023年為南光(1752)大幅成長的年度，2022年南光預估EPS為2.9元，2023年預估將大成長到4.5元左右，且這個數字還不包括未來在大陸即將取證的抗生素相關訂單，2023年的展望值得期待。

中國大陸解封後缺藥議題將延續，南光、中化…等相關廠商受惠程度大，並以南光確定度最高，南光已備妥1.5年之大陸原料藥庫存，生產無虞，我們觀察大陸解封及疫情大幅擴散的影響主要來自於三方面，第一，當地民眾對「非處方用藥(開架藥品販售)」之搶藥與囤藥，如蓮花清瘟(類似台灣清冠一號療效)、枇杷膏、鎮熱解痛碇、咳嗽藥、呼吸道擴張等相關藥品…等，第二，大陸醫院對「醫療處方用藥」的備藥潮浮現，處方用藥為台灣廠商製劑、原料藥廠的主要實質受惠的領域。醫藥製劑與新藥方面，以南光、中化、生達受惠程度較高。第三，大陸解封對國際供應鏈的影響：預期大陸抗生素、陣熱解痛、抗凝血劑…等原料藥供應將短缺，以抗生素藥品為例，大陸是國際抗生素原料藥最大供應國，也提供抗生素後段包材服務。目前國際藥品現況為，多國解封帶動抗生素需求回升，目前則因大陸封控造成抗生素原料與包材短缺的問題浮現。

而本波中國大陸解封並且引發的疫情大幅擴散，預估在包含抗生素、急救等相關品項藥品需求將超標，國內生技廠商在大陸具有生產基地或藥證的個股預估受惠大，以南光(1752)來說，技術面延續短期均線向上走高，我們預估接下來在農曆年前後到第二季初為中國疫情進入高峰的時刻! 且於高檔預估仍將延續相當期間，相關股基本面將明顯受惠!