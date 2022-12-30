北美暴風雪襲擊，AM市場喊燒！

【撰文／賴建承】

今年歐美耶誕節假期很不平安，霸王級的暴風雪襲擊北半球，尤其超強的冬季風暴與酷寒氣候造成交通大亂，不僅航班大幅取消，陸上交通也大都中斷，低溫更造成墨西哥灣煉油廠產量每日減少150萬桶，推升油價的走揚，顯示暴風雪已帶來不小的衝擊。然而交通事故層出不窮，汽車維修商機大增，加上新車愈來愈貴，過去2~3年受到疫情、缺晶片、供應鏈大亂等影響，換車週期因此拉長，加上景氣較不明朗，二手車市場仍將於2023年熱絡。此外，美國汽車保險大廠StateFarm將擴大採用AM件，可望讓AM市場規模擴大，故相關AM汽車組件可留意。

耿鼎下降壓力線待突破

相關AM零組件包括，保險桿的東陽(1319)、昭輝(1339)；車燈的大億(1521)、堤維西、(1522)、帝寶(6605)；鈑金耿鼎(1524)；變速箱零件倉佑(1568)；水箱吉茂(1587)；風扇謚源(2235)；空調萬在(4543)；胎壓偵測之橙的(4554)等。不過上述組件中成交量許多偏低，操作上須留意流動性風險，建承認為東陽(1319)、堤維西(1522)、帝寶(6605)、耿鼎(1524)等四檔可留意。板金廠耿鼎(1524)前3季EPS1.75元，銷售市場包括內銷、北美、歐洲與中國等市場，更是美國主要AM板金件供應商，今年營運明顯轉強，加上位處桃園航空城周邊有資產題材加持，股價一度創下20年高點，經過整理後也逐步打底轉強，並重返所有均線之上，8/30高點30.4元連結11/30高點27.9元的下降壓力線待突破。

東陽力守年線，醞釀反攻

生產保險桿的東陽，自結11月稅前淨利9289萬元，稅前EPS只有0.15元，主要是單月匯損高達1.36億，也造成日前股價出現修正，雖然東陽Q4受匯損影響獲利將低於Q3，不過累計前11月稅前淨利25.14億元，較去年同期成長2.5倍，稅前盈EPS4.34元，創2018年以來新高。此外，東陽營收7成來自AM，3成來自OEM，Q4受北美旺季拉升，AM出貨增溫，不過OEM受中國疫情封控干擾影響出貨承壓，但在1月農曆年假前，預估車廠將提前拉貨，有望帶動東陽12月營收攀高。展望2023年，在北美AM需求回升、保險大廠擴大採用AM件帶動，中國疫情與缺晶片干擾結束，預估獲利可更上層樓。股價經過日前修正後，已於年線獲得止跌回穩，配合MACD柱狀圖負值收斂，日KD於低檔交叉向上，年線不再失守，研判股價可望啟動一波報復性反彈。