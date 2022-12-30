外資投信共同鎖碼潛力股

【撰文／黃清照】

上週由於KD指標已在低檔，所以我判斷業績股含電動車、車電、優質股(含電子、傳產、金融)，可領先在14200~14100落底走自己的上漲道路，但盤勢比預期來的強，12/23低點來到14192，12/26更提高到14253，如今KD確定在低檔交叉往上，如此投資人不只不願意殺低且逢低還願意買進，且度過聖誕節及元旦前的外資放假後，盤勢元月2號起可恢復正常走勢，亦即業績非常好低估的如貿聯、同致、胡連、興勤、騰輝、達電、國巨、致茂、智伸科、世德、堤維西、東陽…及聯詠、聯陽、智原、群聯、創意、富鼎、尼克森、杰力、台星科、欣銓、華泰、頎邦、聯電、台積電、力成、日月光、中美晶、合晶、長榮、陽明…和金融的中信金、富邦金、國泰金、兆豐金…及超跌的南電、景碩、欣興我判斷業績好本益比非常低的這些好股，會輪番上漲，切記！這一期是本周刊發行的最後一期，所以下月開始改成月刊，待讀者拿到月刊時已經放農曆年假，所以本期筆者為各位讀者所述的以上個股，都是可抱股過年的好股。且可持股50%抱股過年，但對於題材性股票如這一段期間在炒作大陸開放疫情後的生技股宜見好就收，如南光、健喬、中化、強生、生達、永日、松瑞藥、健亞…懂得人取我棄，且高手已經在出貨了，原因在於大陸的生技股都大跌了，如以嶺藥業已經從53.87跌到32.52，反而受益大陸消費股的淘帝、大洋KY、金麗KY、羅麗芬、麗豐…逢低可布局，但農曆年前貨櫃輪的小高峰，長榮、陽明、萬海宜獲利出場一趟。