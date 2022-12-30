台半 受惠電動車補助政策

【撰文／陳子榕】

根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)預期，2023年全球半導體營收恐將滑落至5565億美元，將較今年減少4.1%，但車用市場相關半導體零件，不減反增。電動車產業預估 2025 年規模將達 5,672 億美元，翻了近 4 倍，2017-2025 年間的年複合成長率約為22%。

如此龐大的商機，各國政府都不敢小覷，皆大力推動有關電動車相關的能源政策。現在中國全世界最大的電動車市場，電動車上路數量約為250萬輛，佔比約為 50%，其次則是歐洲、美國，其年複合成長率高達 64%，由以上數據可知目前電動車市場正發展地相當快速。

各國減碳政策下，電動車滲透率將逐年呈現高度成長，平均年複合成長率約29%。燃油車銷售至2025年達高點後，預料將一路下滑。至2030年，電動車滲透率可望來到32%。現在我們把聚焦集中在二極體上。在半導體特性被發現後，半導體二極體成為了世界上第一種半導體元件。現如今的二極體大多是使用矽來生產。目前最常見的結構是，一個半導體性能的結晶片通過PN接面連接到兩個電終端。

半導體元件之種類可以概分為分離式元件(Discrete Devices)、積體電路(IC: Integrated Circuit )與光電元件(Optoelectronic Devices)三大種類，而二極體乃屬於分離式元件之一環，其特性在於具有兩個端子，電壓與電流呈現非直線特性。電動車興起，加上傳統汽車逐漸式微，增加的電子零件大幅增加，包括安森美、意法半導體、德州儀器等皆將主力放在支援車用，推升車用二極體供不應求，相關供應鏈表示，國際IDM大廠目前交期再度拉長。