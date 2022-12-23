航海王&鋼鐵人復仇記

【撰文／賴建承】

聯準會於12/15年最後一次會議中，宣布升息2碼，同時將2023年的終點利率預估為5.1%，顯示要再大幅升息機率低，不過PCE與核心PCE則較前一次稍微上修，但是最重要的是對於2023年的經濟成長率預估僅0.5%。此外，許多研究機構更對歐元區與英國明年的經濟看法是呈現衰退，如今又有日本央行將10年期公債殖利率目標區間上限自0.25%調高至0.5%，引發市場擔憂日銀恐將長達數年的寬鬆貨幣時代劃下句點，全球金融市場因此動盪。由於歐美明年經濟走疲機率高，與之連動的產業與個股勢必受到影響，反觀，過去三年嚴格封控的中國，在陸續放寬管制後包括摩根士丹利也上修中國經濟成長率至5.4%，走低經濟成長低迷的陰霾，因此，我認為2023年將是「歐美Down，中國UP」的趨勢，相關投資的方向也將有重大改變。

中國放寬封控~原物料喊漲

自11/24新疆烏魯木齊大樓失火，引爆白紙革命抗議封控不當後，中國於12/7公布防疫措施「新十條」，意即「動態清零」退場，朝向「與病毒共存」，短期間雖然造成藥品、口罩、額溫槍、清潔用品等題材股大漲，當然這些族群有些具有實質受惠，但大部分是題材股而已，反倒是逐步解封後