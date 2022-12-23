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君品Collection抓住新世代潮流 首創快食尚露營婚禮

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

國內露營旅遊市場與新型態宴會，雲品國際(2748.TW)旗下君品Collection與富豪租車以飯店旅館結合移動車輛的概念成立了「VANTEL」新品牌後，現在加上桂冠食品快食尚與婚禮企劃服務，首次推出移動式「婚旅車（WUV, Wedding Utility Vehicle）」婚宴方案。

雲品國際總經理丁原偉表示，疫情2年多以來，有許多新人只登記而未辦婚宴，君品Collection特別運用「VANTEL」新事業體的露營車，以小眾族群、網美拍照與旅行體驗等3大元素，提供這群年輕新人全新的成婚方案，以旅行體驗為主、婚禮為輔的概念，把休旅車（SUV）轉型、包裝為全新的「婚旅車（WUV, Wedding Utility Vehicle）」方案，讓旅行不再只是旅行，婚宴也不再只是婚宴，而是1場新潮的旅遊饗宴。

雲品國際所推出的「婚旅車（WUV）」婚宴方案結合了旅行與網美拍照的元素，所提供的服務包括3輛VANTEL露營車與一頂4人網美帳篷以及10人份的桂冠快食尚料理晚宴和翌日早餐，雲品指出，目前的VANTEL露營車的租用率大約有70%，雲品觀察消費者在使用上多為閨蜜、好友出遊、聚餐或作為婚紗拍攝的道具，甚至已經有消費者拿露營車當作結婚的禮車，雲品也觀察到婚宴消費從傳統的室內宴會廳轉變到戶外婚禮，再變革到獨特的風格場域，還有部分延伸到海外婚禮與秘密婚旅中，因此透過「婚旅車（WUV）」方案將能夠提供新人們與親友們一邊旅行一邊辦理婚宴的全新選擇。

雲品指出，VANTEL結合君品Collection企劃的優勢也提供了專業的旅遊、宴會規劃諮詢，整合露營場地的資源及特色，打造出「婚旅車（WUV）」，結合台灣水泥(1101.TW)在宜蘭南澳的漢本海灘 & 台東延平紅葉谷綠能溫泉園區等地，都能夠作為協力場地，為宴會產業在台灣開創出新的流行風潮。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1521期】

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