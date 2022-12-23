2023年低軌道衛星商機噴起來

【撰文／陳子榕】

全球的低軌衛星商機到底有多旺?根據Grand View Research調查顯示，明年全球衛星產值達3,083億美元，且2029年低軌衛星發射國家佔比「美國」就高達88%。目前全球四大低軌衛星營運商(美國SpaceX、英國和印度OneWeb、美國Kuiper，加拿大Telesat)美國佔了兩家，分別是Starlink和Amazon底下的Project Kuiper。根據數據顯示，明年全球將有1328顆低軌衛星會開始商轉，之後每年布建的商轉數量呈現大幅度增加，以後抬頭看的可能都是人工流星了!

美國衛星產業協會(SIA)研究指出，2021年全球太空產業規模達3,860億美元，年成長4％，其中，衛星產業占72％，主導了全球太空經濟。資策會預估至2040年，全球太空經濟規模可望突破1兆美元，年均複合成長率5.1％。

這樣龐大的商機，台灣的高科技廠商當然是不會缺席，根據經濟部工業局指出，台廠可切入的商機有先進的通訊射頻與相列陣列天線技術、晶片設計高頻材料、基頻調變、追星控制等系統整合。台灣在資通訊產業具有優勢，衛星終端設備與元件供應，我國已有近40家業者切入SpaceX、Oneweb等多家國際衛星大廠與地面元件供應鏈，預期將吸引更多業者投入。對低軌衛星有興趣的投資朋友可上網「低軌衛星產業推動平台」，上面有豐富且即時的資訊。

近期台灣三讀通過的《太空發展法》也奠定臺灣產業更完整發展基礎。《太空發展法》明定將鼓勵民間投資太空事業、推動高附加價值太空技術產業應用、協助關聯產業發展與國際接軌。且政府宣示在2030年前，讓臺灣成為全球航空與衛星產業的零組件、次系統或相關服務的重要聚落。