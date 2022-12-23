快訊

蔡小虎因吃到「它」送醫急救…腸沾黏症狀、飲食禁忌一次看，嚴重恐腹膜炎需開刀

梨泰院第49天：南韓政府漠視、遺族被「二次傷害」

排黑拿香跟拜還瞎挺高虹安、鍾東錦 藍營內部批沖昏頭

2023年低軌道衛星商機噴起來

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

全球的低軌衛星商機到底有多旺?根據Grand View Research調查顯示，明年全球衛星產值達3,083億美元，且2029年低軌衛星發射國家佔比「美國」就高達88%。目前全球四大低軌衛星營運商(美國SpaceX、英國和印度OneWeb、美國Kuiper，加拿大Telesat)美國佔了兩家，分別是Starlink和Amazon底下的Project Kuiper。根據數據顯示，明年全球將有1328顆低軌衛星會開始商轉，之後每年布建的商轉數量呈現大幅度增加，以後抬頭看的可能都是人工流星了!

美國衛星產業協會(SIA)研究指出，2021年全球太空產業規模達3,860億美元，年成長4％，其中，衛星產業占72％，主導了全球太空經濟。資策會預估至2040年，全球太空經濟規模可望突破1兆美元，年均複合成長率5.1％。

這樣龐大的商機，台灣的高科技廠商當然是不會缺席，根據經濟部工業局指出，台廠可切入的商機有先進的通訊射頻與相列陣列天線技術、晶片設計高頻材料、基頻調變、追星控制等系統整合。台灣在資通訊產業具有優勢，衛星終端設備與元件供應，我國已有近40家業者切入SpaceX、Oneweb等多家國際衛星大廠與地面元件供應鏈，預期將吸引更多業者投入。對低軌衛星有興趣的投資朋友可上網「低軌衛星產業推動平台」，上面有豐富且即時的資訊。

近期台灣三讀通過的《太空發展法》也奠定臺灣產業更完整發展基礎。《太空發展法》明定將鼓勵民間投資太空事業、推動高附加價值太空技術產業應用、協助關聯產業發展與國際接軌。且政府宣示在2030年前，讓臺灣成為全球航空與衛星產業的零組件、次系統或相關服務的重要聚落。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1521期】

延伸閱讀

北韓宣稱為開發衛星試射 專家：影像無法軍用

鴻海科技獎18位碩博士生獲獎 新增低軌衛星項目

雷虎搶進無人機國家隊

富采旗下漢威光電加入低軌衛星計畫 供射頻關鍵晶片

相關新聞

選股不選市 優質股走自己上漲道路

上週在美公告11月CPI為7.1%低於預期，使台股(12/14)上漲216點，但FED主席包爾發表偏鷹談話，使美股重挫而下

外資狂買3.4萬張生技好股

近來由於中國解封讓生技股成為盤面上的重點，不管是學名藥、原料藥有沒有賣進中國，反正在全球搶藥潮下，只要是製藥股就無一不動

2023年低軌道衛星商機噴起來

全球的低軌衛星商機到底有多旺?根據Grand View Research調查顯示，明年全球衛星產值達3,083億美元，且2029年低軌衛星發射國家佔比「美國」就高達88%。目前全球四大低軌衛星營運商(美國SpaceX、英國和印度OneWeb

君品Collection抓住新世代潮流 首創快食尚露營婚禮

國內露營旅遊市場與新型態宴會，雲品國際(2748.TW)旗下君品Collection與富豪租車以飯店旅館結合移動車輛的概念成立了「VANTEL」新品牌後，現在加上桂冠食品快食尚與婚禮企劃服務，首次推出移動式「婚旅車（WUV, Wedding Utility Vehicle）」婚宴方案。

航海王&鋼鐵人復仇記

聯準會於12/15年最後一次會議中，宣布升息2碼，同時將2023年的終點利率預估為5.1%，顯示要再大幅升息機率低，不過PCE與核心PCE則較前一次稍微上修

航海王再起？中國經濟將起飛

中國將迎來清零政策退場之後的報復性經濟上揚，預估從今年底到明年第一季之間，或許中國仍將飽受染疫人數大幅上揚之苦，但是預估在第二季開始，就會明顯感受到經濟成長的爆發力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。