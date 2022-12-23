外資狂買3.4萬張生技好股

【撰文／王榮旭】

近來由於中國解封讓生技股成為盤面上的重點，不管是學名藥、原料藥有沒有賣進中國，反正在全球搶藥潮下，只要是製藥股就無一不動，但是仔細看還是看得出端倪，這波真正大漲的其實大部分都是獲利乏善可陳的低價股，反而之前紅遍半邊天的高價生技股卻沒有表現，但這真的合理嗎?如果你要做短線的話，當然強者恆強，但如果是長線的投資朋友，可還是要以基本面為主，正如過去我們不斷強調，藥品要能賣到美國才是真正的贏家，而美時正是首選。

美時產品組合優異 明年獲利可期

美國幾乎佔了全球一半的藥品市場，原因是它的藥價高人一等，當然大家都想賣進美國市場，但如何賣進去就是重點，繁複的法令成為高昂的進入障礙，讓過去台灣廠幾乎只能望市場星探。但這個問題終於在美時身上有重大的突破，在艾威群入主之後，也幾乎把亞洲布局都交給了美時，不但產品線變的多元，更順利打開了美國市場，也推出了多款藥品讓今年第三季營收和獲利雙雙創下歷史新高，主要受惠於Lenalidomide於美國以及巴西出貨以及亞太區業績穩定成長，亞太區市場連續3季營收成長，其中台灣市場年增81%主要來自收購的骨鬆藥Evista及壯陽藥Cialis的銷售所貢獻。

在大家都在找低價轉機的時候，記得當大家害怕的時候你要勇敢，最有競爭力的美時值得大家逢回檔撿便宜。