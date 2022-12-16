伺服器2023展望佳 誰能脫穎而出

【撰文／賴建承】

新冠疫情肆虐了全球三年了，不僅改變了世界運作方式，也讓人們的工作、生活、消費、學習等發生了不小變化，遠距工作變成常態，也更習慣在網路購物，訂餐等，所有的行業也陸續朝數位轉型，且薪資高漲與缺工的壓力，更讓自動化迎來一波加速成長趨勢。然而要達成數位轉型趨勢，必須要有基礎建設來配合，故伺服器與網路通訊的建置就不容小覷。雖然TrendForce研究表示，2023年伺服器整機出貨年增率將再下修至2.8%，主要是經濟不佳削弱企業資本支出，及疫情漸退，包括Meta、Google、ByteDance (TikTok)均下修明年伺服器的採購動能等，不過在成長趨勢仍不變下，研判2023年仍是值得關注的產業。

嘉澤股價創高，嘉基補漲

超微Genoa及英特爾Eagle Stream已分別在11月及12月啟動拉貨，在兩大CPU伺服器新平台的拉貨下，明年伺服器持續成長可期，相關供應鏈將看俏。包括組裝、插槽、連接器、高速傳輸晶片、遠端管理晶片、電源管理IC、電池、交換器、滑軌、機殼、PCB相關、散熱模組等，其中連接器的嘉澤(3533)、嘉基(6715)；機殼的營邦(3693)等近期股價均紛紛大漲。嘉澤股價更是創下歷史新高，也帶動同集團的嘉基股價反攻，嘉澤受惠於PCIe Gen 5伺服器新平台逐漸發揮效益，及美系伺服器需求有撐，11月營收24.1億，月增1.46%、年增17.6%，維持在相對高檔，由於1月為農曆年，客戶將提前拉貨，預期12月營收有望進一步成長。嘉澤前3季EPS45.17元，全年上看60元以上，展望2023年，在新平台滲透率提升，伺服器占比持續成長，及新CPU規格升級、socket的pin腳數增加下，將可樂觀看待營收與獲利進一步成長。至於嘉基前3季EPS7.4元，有機會賺1個股本，股價有機會挑戰第三季高點。