快訊

爆發近3年最嚴重本土新冠疫情 陸政府認了經濟受影響

使用者付費！桃機「這服務」 未來擬加收每人500元

伺服器2023展望佳 誰能脫穎而出

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／賴建承】

新冠疫情肆虐了全球三年了，不僅改變了世界運作方式，也讓人們的工作、生活、消費、學習等發生了不小變化，遠距工作變成常態，也更習慣在網路購物，訂餐等，所有的行業也陸續朝數位轉型，且薪資高漲與缺工的壓力，更讓自動化迎來一波加速成長趨勢。然而要達成數位轉型趨勢，必須要有基礎建設來配合，故伺服器與網路通訊的建置就不容小覷。雖然TrendForce研究表示，2023年伺服器整機出貨年增率將再下修至2.8%，主要是經濟不佳削弱企業資本支出，及疫情漸退，包括Meta、Google、ByteDance (TikTok)均下修明年伺服器的採購動能等，不過在成長趨勢仍不變下，研判2023年仍是值得關注的產業。

嘉澤股價創高，嘉基補漲

超微Genoa及英特爾Eagle Stream已分別在11月及12月啟動拉貨，在兩大CPU伺服器新平台的拉貨下，明年伺服器持續成長可期，相關供應鏈將看俏。包括組裝、插槽、連接器、高速傳輸晶片、遠端管理晶片、電源管理IC、電池、交換器、滑軌、機殼、PCB相關、散熱模組等，其中連接器的嘉澤(3533)、嘉基(6715)；機殼的營邦(3693)等近期股價均紛紛大漲。嘉澤股價更是創下歷史新高，也帶動同集團的嘉基股價反攻，嘉澤受惠於PCIe Gen 5伺服器新平台逐漸發揮效益，及美系伺服器需求有撐，11月營收24.1億，月增1.46%、年增17.6%，維持在相對高檔，由於1月為農曆年，客戶將提前拉貨，預期12月營收有望進一步成長。嘉澤前3季EPS45.17元，全年上看60元以上，展望2023年，在新平台滲透率提升，伺服器占比持續成長，及新CPU規格升級、socket的pin腳數增加下，將可樂觀看待營收與獲利進一步成長。至於嘉基前3季EPS7.4元，有機會賺1個股本，股價有機會挑戰第三季高點。

延伸閱讀

台新銀領航ESG 促企業轉型

唐鳳賣麵線推廣雲市集遭轟 業者逆風挺餐飲需數位轉型

美參院通過法案 政府設備禁用TikTok

大膽脫衣裸身…各國美女網紅用抖音套「透明濾鏡」 恐遭破解

相關新聞

生技股輪動 醫材、隱形眼鏡值得注意！

台股年底量縮，指數及權值股表現放緩，但仍值得關注業績展望佳或擁題材的中小型股，由於美國積極打通膨，市場預計Fed在12/14今年最後升息2碼後

電力概念股power十足

最近國際上有一個能源科技的大新聞，美國能源部正式宣布，加州的實驗室達成核融合的重大里程碑

伺服器2023展望佳 誰能脫穎而出

新冠疫情肆虐了全球三年了，不僅改變了世界運作方式，也讓人們的工作、生活、消費、學習等發生了不小變化，遠距工作變成常態

再漲一波的主流在電動車

大盤上漲到15152做短中期的回檔修正，預估回檔的滿足點在14500~14350，由於量能大幅縮減，是投資人在觀望美在12/13公布的CPI數值

乾淨能源 長期正向趨勢不變

近幾年全球極端氣候盛行，且全球氣溫不斷升高，氣候暖化帶來的極端降雨、和極端乾旱，已經嚴重衝擊到人民生活。

能海電能與東大簽署MOU 推動校園智慧綠能創新服務

國立臺東大學與能海電能科技(4586)公司12月8日簽署合作備忘錄，期透過產學合作，攜手推動智慧綠能多元創新服務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。