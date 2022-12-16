再漲一波的主流在電動車

【撰文／黃清照】

大盤上漲到15152做短中期的回檔修正，預估回檔的滿足點在14500~14350，由於量能大幅縮減，是投資人在觀望美在12/13公布的CPI數值，若高於預估值的6.7%，美股將在下跌1~2天，對台股已先回檔影響會較小約可能1~2天，估修正到14350附近，低估的電動車、汽電零、優質電子股可止跌先漲，若會跌破14350是跌高本益比的如雷虎、高力、晶心科、M31、昇達科、宏捷科…及投機股的宏達電、揚明光、位速…所以投資人避開這些個股。但若CPI公布值低於6.7% 則將再漲一波，也就是從14500附近，尤其電動車一馬當先，先脫穎而出。筆者看好的電動車、車電主要以胡連、貿聯、騰輝這三檔最看好，而低本益比車電的健和興、台半、世德、同致、國巨、欣銓、興勤、尼克森…，這一些也會良性輪漲，帶動大盤再漲一波。

胡連業績大成長eps達11元，發動大行情?

電動車及車電的胡連，受惠於接單暢旺及匯兌收益，Q3 eps達4.62元，使前三季eps達7.74元，營收自6月起創新高的5.15億持續到11月創新高已達6.88億，之所以創新高，除了原先營收成長外，又受益向尚億投資股份有限公司收購其持有的百分之百100%股權的貢獻，而這種現金併購不會使股本膨脹，可使其eps自然提升，本業受益美系客戶於上海擴廠，且貢獻度還會逐年提升，加上中國品牌客戶如長城、比亞迪滲透率提升，增加其營收的貢獻。