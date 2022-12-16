電力概念股power十足

【撰文／張文赫】

最近國際上有一個能源科技的大新聞，美國能源部正式宣布，加州的實驗室達成核融合的重大里程碑，首次出現產生的能量大於消耗的能量，約有200萬焦耳輸入、300萬焦耳輸出，雖然說距離發電商轉恐怕還需要幾十年，但是核融合電廠與現有核能電廠是完全不一樣的型態，不用處理放射性廢料，且燃料取之不盡，畢竟氫做燃料「在地球上用不完」，且沒有放射性問題，民眾心理也少了威脅。

能源電力問題，一直是每個國家重中之重的國家安全問題，尤其台灣以高科技半導體產業為主，對電力的需求更是急迫，之前台積電董事長劉德音透露對台灣電力的憂心，建議政府關心5年後電夠不夠用，把眼光擺在國內電力需求；政府也在政策上積極推動電力相關建設，相關的電力概念股就值得注意。

政策指標股中興電

中興電(1513)是國內唯一通過國產化345KV電壓等級高壓氣體絕緣開關(GIS)設備合格廠商，除受惠台電提出的分散式電網與電網強韌升級計畫外，在氫能業務也有所斬獲，在桃園華亞科技園區租地，打造氫能生產基地，預計2023年第一季底可望量產，對中興電來說，未來在鋰電池市場將可站穩腳步。

中興電今年接獲台電強韌電網計畫所需345KV超高壓GIS訂單，累積在手訂單金額近180億元，將分成三年逐步認列營收，且民間GIS需求隨再生能源與儲能的建置大幅提升，法人預估，中興電的電力事業群於今年、明年營收成長26%及28%至92億元及117億元。