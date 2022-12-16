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爆發近3年最嚴重本土新冠疫情 陸政府認了經濟受影響

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生技股輪動 醫材、隱形眼鏡值得注意！

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】台股年底量縮，指數及權值股表現放緩，但仍值得關注業績展望佳或擁題材的中小型股，由於美國積極打通膨，市場預計Fed在12/14今年最後升息2碼後，聯邦資金利率達4.25%~4.5%區間，2023年還會持續升息，終點利率可能會突破5%，高利率環境讓科技股承壓，看好市場將更聚焦於非電子族群，近期中國各地「微解封」，導致疫情確診人數上升，民眾在預期心理下開始「囤藥」，退燒、止咳、抗病毒、抗生素類藥品都引發想像空間，帶動低價藥品概念股如中化(1701)、生達(1720)、松瑞藥(4167)、南光(1752)、益德(6461)等股價狂飆。

無論本週美國的通膨數據及升息決策結果如何，看好中小型非電子股仍有表現機會，近期盤勢又以族群輪動為主，近日受惠中國解封題材，低價生技股先啟動漲勢，看好接下來有機會輪動到高價生技股或醫材族群，如美時(1795)、寶齡富錦(1760)、台康生技(6589)、保瑞(6472)、智擎(4162)等高價生技股，目前維持高檔整理，在資金輪動的情況下看好後市，另外可注意人工關節製造商聯合(4129)，受惠全球解封帶動手術案件回升，11月營收3.28億再創歷史新高，年增32.9%，目前營收已連3個月創高，前三季靠本業賺1.78元虧轉盈，甚至超越近幾年全年獲利表現，投信近日開始介入。

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