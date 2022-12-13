台股跨年煙火提前結束？

【撰文／張文赫】

每當歲末年終的時候，參加跨年倒數煙火晚會是許多人很熱中活動，從紐約時代廣場、澳洲雪梨歌劇廳、台北101大樓煙火晚會，都是全世界知名的倒數觀光據點。我自己參加過兩次印象深刻的跨言煙火晚會，一次是在台北101，另外一次則是在上海外灘，但是時隔多年以後，在我印象當中最深刻的都不是跨年煙火的絢爛奪目，而是散場時刻人擠人的可怕，尤其是在上海外灘那一次，我幾乎是雙腳騰空被人群夾帶出場。

美股反彈行情告終？

這波台股年底大反彈，光是11個月大漲1929點，創下台股史上最強11月，兩個最大的功臣，一個是美股的強勢反彈，一個是台積電的神助攻，而本波美股四大指數當中，反彈幅度最高走勢最強勁的首推道瓊指數，幫大家回顧一下，10/13被稱為「大奇蹟之日」，美國公布9月份CPI數據高於預期，道瓊指數開盤一度暴跌550點，隨後暴力拉升1500點，收盤猛漲827.87點，重返3萬點大關，這是道瓊史上首次單一交易日內跌逾500點又漲逾800點。

從「大奇蹟之日」後。道指一路反攻到11/30號的高點34587，一個半月的時間大漲將近6000點，這段時間到瓊指數從來沒有跌破月線之下，直到12/5日和12/6日，由於美國非農就業數據良好，又引發市場對FED鷹派升息疑慮，道瓊兩天跌掉830點，正式跌破月線支撐，道瓊已經有做頭跡象，美股本波反彈行情可能結束。

台積電關鍵價位失守

另一個重要的觀察指標當然是台積電，台股投資人應該這輩子都不會忘記11/15這個重要日子，股神巴菲特在第3季以41.2億美元買進台積電ADR共計6,010 萬股的消息，讓當天台積電股價跳空上漲20元，收盤時大漲35元，來到480元價位。這個480元的價位就是台積電的關鍵價位，代表每一個台積電投資人對於巴菲特買台積電這個大利多的評價，我在很多節目分析當中，都不斷跟投資朋友強調，480元可以說就是巴菲特防線的第一島鏈，如果480元價位守不住，也代表本波反彈的結束。跨年煙火絢爛無比，但是不一定要看到最後，煙火結束出場人擠人，很容易發生危險，太晚走，留下來只有面對滿地的垃圾，股市年終煙火也快結束，早點離場安全落袋何樂而不為？