中國解封概念股，選誰？

【撰文／王榮旭】

今年已進入尾聲，過去在專欄多次提醒要留意明年業績成長股，如我先前看好的生技股股價也都一一創高，股后保瑞再創新天價475元，學名藥美時股價衝到270元，寶齡富錦也創下歷史新高到193.5元，台康生技雖未創高，波段漲幅也高達七成，走勢領先大盤創高，漲多難免拉回但不代表行情結束，因為上述個股並不是題材炒作或是作夢行情，而是明年營運具成長性，如美時明年獲利上看19元，本益比換算下來並不高，股價仍具想像空間，稍做整理後隨時再攻，資金快速輪動，轉往低基期且明年具成長性的生技股。

資金轉往低基期生技股

新冠疫情影響全球逾兩年，中國從堅持清零走向鬆綁，大江往年都是每年獲利一個股本起跳，縱然歐美市場成長倍增，但受中國市場營收占比大影響，獲利連自2020年起兩年衰退，今年EPS卻衰退到僅剩5元，明年中國解封後，營運看好走出谷底，全年獲利將跳到9~10元，股價跌至今年最低點102.5元才止跌，近兩月反彈七成看似漲很多，但從月線層級看，距離歷史新高614元仍有不少空間。同樣受惠中國解封還有連鎖醫美龍頭麗豐-KY，往年也是生技股獲利前段班，近兩年中國市場受封控影響，北京亞樸麗德即將關閉，克麗緹娜因疫情關係無法積極展店，今年前三季獲利僅繳出6.11元，全年估9元，股價回跌到疫情爆發時低點才見止跌，明年隨著中國防疫措施鬆綁，營運有望重返正軌，股價近兩月強彈四成，站回所有均線。

葡萄王谷底已過，底部強彈

葡萄王(1707)三大事業群上海葡萄王同樣受封控影響營收衰退，所幸營運自下半年已見反轉，最壞情況已過，大客戶已預備春節促銷提前下單，明年全年成長力道強，其餘自有品牌產品、台灣代工及葡眾受惠產品開發順利，抗疫效果之樟芝益菌絲體生技營養品熱賣，營運漸入佳境，為了因應需求擴充產線，胃乳線新產線明年預計新增五成產能，新劑型產線也於今年九月投產，葡萄王在疫情前爆發前，股價最高漲到234元，跌到今年10月才見低點120元，投信剛進場布局，股價站回所有均線。