全球第二大ABF廠的比價效應

【撰文／黃清照】

自11月開始外資陸續歸隊，加權指數始終在萬五附近震盪，時序進入12月，外資陸續放假，預期台股整體買超將會有所下降，以往的12月都是內資說了算，而內資為首的投信，自今年從萬八跌下來開始，就不斷加重買超力道，投信與外資土洋對作了一年，終於在年底揚眉吐氣了，上個月投信不僅持續買超，12月短短四個月投信已經買超了68.04億元，以買超的量來評估投信成本約在萬六附近，因此推斷12月仍有聖誕行情，若指數到萬六反而要留意投信的賣壓。

今年因為終端電子需求疲弱，但因著強勁的伺服器和交換機升級趨勢，以及車用的相關需求，帶動PCB市場受惠，銅箔載板廠台燿及台光電受外資青睞，同時，ABF載板也因為跌至谷底，反而出現投資拐點。據外資報告指出，ABF和BT載板需求在短期內受到 PC 和智慧手機需求放緩的影響，但仍看好長期前景將保持穩健。

台灣ABF三雄股價嚴重低估

我看好台股的ABF產業整體股價遭到低估，理由很簡單，近期不少工業用IC設計公司與半導體廠確定維持長約，同時也保留預定先進封裝所需ABF載板產能。全球第二大載板廠IBIDEN，如附表所示，按近四季去算，IBIDEN本益比將近15倍，但台灣的ABF三雄僅在8~11倍之間，本益比相當低。從股價來看IBIDEN也已經漲到年線了，但台灣的ABF三雄剛突破半年線不久，我看好ABF三雄有機會補漲比價IBIDEN。

欣興(3037)表現雖不如南電，但產能是三雄之中最高的。欣興10月營收133.76億元，月減1.2%、年增33.1%，為歷年同期新高，也是單月歷史次高。累計今年前十月營收達1171.75億元，年增39.4%，主要受惠於新產能穩步開出與ABF載板需求仍穩定，公司看好第四季表現至少與第三季持平，甚至有機會更好，股價同樣在站上季線後，帶量突破長紅，底部確立。公司受惠高階ABF載板訂單持續湧入，帶動產品組合轉佳，且今年11月開始新增美系高階 ABF載板訂單效益將開始顯現，雖產品組合優化也有利於營運表現。

南電(8046)營收從六月開始，一路創新高到10月， 10月營收60.05億元、月增1.66％、年增17.7％，累計前十月營收529.48億元、年增24.42％，已超越去年全年。以第三季表現來看，南電單季稅後純益55.17億元，較去年同期成長77.2％，EPS達8.54元，前三季稅後純益142.65億元，年增103％，EPS 22.08元。繳出漂亮成績單的南電，股價也在突破季線後出現帶量長紅，若有拉回可留意，股價超跌太多委屈了。