俄烏戰爭升級 誰持續受惠？

【撰文／陳子榕】

台股週二(12/6)收14728 點，上漲 251 點，成交量2442 億元。受美股四大指數收黑，今台股回檔修正，今日回補11/30與12/1的向上跳空缺口14879~14998點的跳空缺口，今日缺口回補後，持續再攻萬五，年底至明年第一季，有壽險基金入市以及中華郵政明年約二千億資金投入台股，看好的族群有現金殖利率高、產業前景透明度高的，包含元宇宙、高股息殖利率、5G、電動車、電池等個股，可說是價值投資與成長投資並行的投資策略。

價值型投資與成長型投資，如何做適合自己的投資決策? 我們先了解產業趨勢處於上升?還是下降?

一個企業的成長，分為四期:

第一階段萌芽期:這一時期的產品設計尚未成熟，行業利潤率較低，市場增長率較高，需求增長較快，技術變動較大，技術上有很大的不確定性。例如:元宇宙產業包含AR VR 虛擬實境運用。

第二階段成長期:這一時期的市場增長率很高，需求高速增長，技術漸趨定型，企業進入壁壘提高，產品品種及競爭者數量增多。例如:電動車、綠能相關產業。

第三階段成熟期:這一時期的市場增長率不高，需求增長率不高，技術上已經成熟，買方市場形成，行業盈利能力下降，新產品和產品的新用途開發更為困難，行業進入壁壘很高。例如:半導體成熟製程、電信相關。

第四階段衰退期:這一時期的行業生產能力會出現過剩現象，技術被模仿後出現的替代產品充斥市場，市場增長率嚴重下降。

當新科技創新時，一般人還很陌生，會有一段猶豫期，會先觀望，等創新技術更為穩定後，投資機會就來了。例如元宇宙是個創新的科技，產業界希望AR VR技術未來能接續智慧機與PC的成長；目前國際巨頭在 iPhone、Mac…等產品紅利逐漸消退，這些國際科技大廠，將下一階的成長動力轉向至元宇宙相關硬體裝置的佈局。

蘋果在今年秋季發表會(WWDC)後，就預告即將推出首項元宇宙產品，CEO庫克受訪時就提到： AR 領域是蘋果每天關注的重點。Meta 祖克柏將 80% 的時間都花在了社交媒體的應用上，其中包括 Instagram、Facebook、WhatsApp等，剩下的時間都花在了開發元宇宙相關的硬體和軟體上。

另外，中國大陸在今年七月上海市政府頒布《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案(2022-2025 年)》，內容提到，預計到 2025 年上海市的元宇宙相關產業規模將達到 3500 億人民幣，軟體和訊息服務業規模超過 1.5 兆人民幣，中國逾30個地區提出「元宇宙」政策文件。

以上在在說明，元宇宙的發展是勢在必行。投資人不妨趁企業剛萌芽時，及早切入元宇宙相關產業，跟著企業一起成長。相關個股:大立光(3008)、 揚明光 (3504)、威盛(2388) 、宏達電(2498)、 位速(3508) 、驊訊 (6237) 、建達(6118) 、亞信(3169)、九暘(8040)、智原(3035)、精材(3374)、采鈺(6789)等等，多可注意。

除此之外，適逢集團與法人季底作帳，再推2檔具產業透明度高的潛力股，幫助大家於萬五關前選好股：

昇達科(3491)第三季單季營收約5.08億元、年增約6%，單季毛利率42%，前三季累計營收14.27億元、年增約14%，毛利率為40%，EPS為3.59元，昇達科已成前三大運營商與四大系統設備商的供應商，出貨20幾種產品，未來成長動能主來自低軌衛星微波元件出貨增加。技術面:股價站上半年線，上看年線。

燿華(2367)受惠美系高階筆電軟硬結合板產品、汽車高頻板和低軌衛星三大出貨動能帶動，，第三季EPS 0.95元，寫近六季新高，累計前三季EPS 0.99元。 受惠產品組合已大幅改善，明年將較今年成長。技術面:突破季線，轉強。