台積電加碼美國設廠的最大受惠股 漢唐、帆宣

【撰文／賴建承】

近期科技業的重大議題就是台積電赴美設晶圓廠，台積電在12/6舉行美國亞利桑那州鳳凰城廠「首批機台設備到廠」典禮，美國總統拜登親自出席並發表演說，台積電並宣佈2026年前，將會在鳳凰城建造第二座工廠，投資金額自原本計劃的120億美元增至400億美元，加上台灣在3奈米與2奈米持續的擴產，研判台積電大聯盟相關個股將雨露均霑，近期包括無塵室工程、矽晶圓、再生晶圓、碳化矽、光罩、耗材與化學品、半導體製程設備、半導體檢測、IC封裝測試、高階-SOC(前端測試) 、探針等，上述產業裡均有指標股先行轉強呈現大漲，建承研判最先受惠建廠效應的無塵室工程股將可於近期率先鎖定，包括漢唐(2404)、亞翔(6139)、帆宣(6196)等可留意。

外資買盤積極，漢唐、亞翔股價創高

台積電於亞利桑那州設廠，無塵室及廠務業者相對積極，例如台積電相關工程供應鏈夥伴漢唐(2404)、帆宣(6196)等已紛紛跟進前往美國。台積電於台灣及美國投資建廠擴產，身為無塵室工程供應商的漢唐同步受惠，今年前3季美國市場營收暴增至新台幣62.98億，年成長453倍，美國市場營收占比由0.076%大幅提升至21%。第三季稅後淨利15.89億，EPS 8.47元，創新高，累計前三季稅後淨利29.94億，EPS 15.89元，超越去年全年的14.53元。股價在外資買盤推升下，已站上所有均線，型態上也打出大W底突破頸線，似乎正在醞釀大波段行情，短線漲幅過大，壓回頸線181.5元不破可留意布局點。至於亞翔(6139)主要承接兩岸半導體、面板及生技廠的機電及無塵室工程案，受惠半導體產業擴大資本支出，前三季獲利6.87億，EPS3.04元，日前也取得新加坡Fab12i廠區P3新廠的廠務設備訂單64.88億元，有助2023年業績維持成長。股價在外資大力買超下創下波段高，壓回10日線不破，多頭格局可望延續。

四大業務加持，營收創歷史高

帆宣具備提供全球大廠自動化設備及整廠輸出之產品與服務能力，早已是晶圓廠不可或缺的夥伴，公司共有四大業務：自動化供應系統、整合系統、客製化設備及高科技設備材料。由於帆宣長期與台積電配合，台積電先進製程全球擴廠成為帆宣重要成長動能，帆宣美國子公司依台積電美國廠施工進度，今年前3季貢獻獲利約2.5億元，為去年整年度的73倍，顯見美國擴產對於帆宣業績貢獻不小。此外，帆宣為設備大廠ASML製造光刻機模組，是少數ASML光刻機的OEM/ODM廠商，由於光刻機生產供不應求，也成為業績成長新動能。帆宣11月營收50.54億元，月增9.23%、年增19.79%，創下單月歷史新高，累計前11月營收454.17億元，同創新高，年增率高達50.23%。綜上所述，除了握有半導體晶圓廠的廠務工程大單外，極紫外光(EUV)曝光機設備需求也相當暢旺，加上美系設備大廠的委外零組件訂單維持成長動能，業績成長不成問題。

帆宣本益比10倍，打出大W底

帆宣前3季EPS8.64元，全年有11元之實力，受惠車用、5G、高速運算等晶片需求，台積電近年大幅調升資本支出，由於帆宣握有ASML大量訂單，且台積電持續擴充先進製程，加上中國半導體產業快速擴張成熟製程，及鴻海集團在半導體之投資等，使得帆宣在手訂單於2022 年初衝破600 億元，預估2023年可望維持高峰，今年與明年都可賺超過一個資本額以上，2023年預估EPS12~13元，目前本益比僅10倍，似乎有低估之嫌。股價也打出大W底，月線與季線呈現黃金交叉，外資也開始默默佈局，一旦年線與頸線132元能突破，波段攻勢將不可限量。