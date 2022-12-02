日台雙強 華熊聯手熙鼎 精工”九簷”

【撰文／陳澤樂】

日本超越百年歷史的熊谷組-華熊營造在台灣成立「華熊建設」與 國際知名食品公司高坑集團關係企業「熙鼎建設」兩大國際企業相知相惜，攜手合作於台北博愛特區打造「熙鼎九簷」敬獻台灣菁英。

來台灣近50年來以「華熊營造」的角色與各方合作：包括台北101、陶朱隱園、吾彊、一品苑..等都是台灣代表性的建築實績。但華熊為打造更完整的日系建築，2020年便由「華熊營造」榮譽董事長稻豊彦籌組成立「華熊建設」，於今日專職於董事長，「華熊營造」則改由新屋忠彦擔任董事長，以務求日系精工建築的履歷更加落實。熙鼎建設來自金門高坑集團，是金門最具代表性的建設公司，近年來日益茁壯，積極應聘產業界的菁英，累積更完備實力。今年於近大安森林公園旁購入整棟全新企業總部。熙鼎建設總經理陳忠祥表示:期待熙鼎建設成為消費者最值信賴的建築品牌。 熙鼎「九簷」個案位於，準博愛特區，萬坪有氧臺北植物園伸手可及，總統官邸為鄰及孫璿故居相倚。看準「絕對稀有」地理環境，正是促成台日建設公司一同攜手合作的主要原因。

「台北植物園」，彷彿一塊瑰玉，萬年養蘊。佔地8.2公頃，隸屬於行政院農業委員會林業試驗所，是一個備有完整植物蒐集紀錄文件，並進行科學研究、保育、展示及教育的場所。它不只是一般的公園，更像私人皇林般的高貴，如此地理身世，而今成為熙鼎「九簷」最顯珍稀的自然資源，近在咫尺得天獨厚。在地學區:國語實小、建國中學、南海學園、北市教育大學。鄰近國家音樂廳、國家戲劇院、自由廣場。 身據城南，更是謀國安邦的最初之莘。南海路上，一是建國中學，一是南海學園，內有新建圖書館、藝術館、科學館、博物館、廣播電台等設施。為政府首批興建的公共文教建築群。

「熙鼎九簷」源自「集瓊藻」是乾隆皇帝所藏一件多寶格的名稱，意指蒐羅眾多珍貴美好的物品。我們以此作為企劃論述的核心象徴，寓意未來入主九簷的每一位主人都是各方至霸，在社會各界都極具名望，同時身懷不凡之姿的士林俊彥。

展望未來，熙鼎建設總經理陳忠祥表示，目前已在吉林路規劃都更會館，至於「未來藍圖規劃中」，近期目標以尋找台北市精華區的小基地，創造優質建築藝術作品，中長期目標則是以提供優質建築為綱領，投入大台北都會區老舊社區，展開都市更新工作，期許以「熙鼎之欣」為建築業注入一股活力清新。