禾聯碩買變頻空調送好禮 明年有調漲壓力

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

家電股王禾聯碩(5283)舉行2023年新品發表會，以「家事樂 JUST LOVE」為主題，禾聯碩用「愛」凝聚家庭最初的「幸福感」，以尖端智慧聯網AIoT科技建構健康、舒適的智慧家庭。

禾聯碩重磅推出「芬多殺菌 Femtoe Fresh」，結合新一代「霜效潔淨」技術，打造居家健康舒適圈，在家也能好好呼吸。展現在輕商用空調領域研發實力，全新28kW三相220V的變頻一級落地箱型機，以及16kW多聯式室外機，以精巧尺寸規格亮眼呈現，超長配管距離最遠100公尺，搭配嵌入式或吊隱式室內機，讓選擇安裝的位置更有彈性。

在疫情影響下，健康是對大家生活品質最基本的要求，「冷凍櫃急速冷凍，保持食材保鮮美」的功能逐漸受到消費者青睞。禾聯因應市場需求推出商用冷凍櫃(437L)及小容量(142L)的旗艦機種，多門組合、尺寸齊全。呼應著「家電也是裝潢」理念，今年新推出經典時尚「黑色新世代」系列，質感細緻、低調奢華，為居家風格加分。新款冰箱採用「隱藏把手」，配有觸控面板，高階系列具備ECOPOWER節能系統，省電又美觀。洗衣機部分以「新節能、新省水、新抑菌」為主軸，今年再加入全新外觀17公斤變頻洗衣機，搭配自動槽洗淨等省水抑菌的便利功能，貼心設計，讓家事變得更輕鬆。

禾聯液晶全新推出75型MINI LED全陣列動態背光，讓影音享受一次到位。內建AIoT智能環控系統，可以遠端控制禾聯相關的家電商品，讓家中能擁有更精采便利的智慧科技生活。

禾聯碩透過子公司「夏禾電器販賣公司」與擁有百年品牌及日本頂級工藝技術的國際品牌「SHARP夏普」合作，整合禾聯集團全台綿密銷售通路、售後服務、物流配送、在地化研發品管等資源，全力代理販售SHARP空調及冷凍櫃商品，透過強強聯手再創佳績。

日本夏普空調事業部部長三代一壽特別表示：「台灣市場對夏普來說是一個重要的市場，日本總社非常的重視。夏普希望把高品質、高品味的空調商品以及服務帶給台灣每一個人。因此透過與禾聯碩聯盟合作。夏普以自動除菌離子(Plasmacluster)的獨家技術能力與禾聯碩的銷售通路以及綿密服務網結合，達到強強合作的相乘效果，相信一定可以為台灣客戶提供非凡的價值。」

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1518期】

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