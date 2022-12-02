這類股有望複製雷虎漲倍模式

【撰文／陳子榕】

台股週二(11/29)收14709 點，上漲 152點，成交量2136 億。選後指數維持震盪，軍工、車電股聯袂大漲，台船(2208)、 精剛(1584)、 寶一(8222)全面收漲停，全訊(5222)、千附精密(6829)、 和成(1810)天天漲不停 ;至於車電股的台半(5425)、和大(1536) 美琪瑪(4721) 康普(4739) 立凱-KY(5227) 亦啟動漲勢，這些股後市相當看好。

烏俄戰爭開打至今已近9個月，帶來全球經濟衝擊，如通膨飆升、能源危機、極端氣候侵襲，全球局勢變化大，不過在中國新冠疫情可望解封下，預估2023年第3~4季供應鏈景氣邁向正常化。全球手機、NB供應鏈朝東南亞發展，像印度、越南可望建立新供應鏈。

全球經濟暫時無法快速V轉復甦，資金就會從民間消費端轉進政府部分大力扶植的產業，例如綠能、電動車以及零組件、資安、國防航太業就有機會表現。

例如軍工股 ：雷虎(8033)，無人機，搭配中華電信，搶攻無人機空中基地台系統商機，申請經濟部科專計畫，擴大無人機營運規模，在地緣政治持續動盪下，股價可望再創高。

漢翔(2634)承製空軍的勇鷹號高教機，今年排定交機八架，其中，上半年及第三季分別交機二架與三架，第四季再交機三架。高教機明年交機17架，營運動能強，股價可望震盪向上。

特斯拉股價今年來跌幅超過5成，大摩調高目標價至330美元，潛在上漲空間逾80%；特斯拉開發全自動輔助駕駛系統，相關晶片融合高速運算、AI等功能，需採先進製程生產，目前傳出特斯拉下單台積電，特斯拉在中國大陸的銷售和交付成長，下半年銷售量將比上半年成長，特斯拉股價可望跌深大反彈。相關車用個股精材(3374)、采鈺(6789)、台達電(2308)、智伸科(4551)。

即將進入12月份，持續樂觀看待；美國10月消費者物價指數(CPI)及生產者物價指數(PPI)增幅均低於預期，加上美聯準會(Fed)11月會議紀要出爐，多數官員支持放緩升息步調，台股11月以來反彈強勁，呈現出多頭排列，向年線邁進。伺服器相關產業力抗經濟逆風，有機會先蹲後跳。

估2023年的全球伺服器整機出貨量年增率為3.7％，將低於今年的5.1％成長幅度，自第三季起，原先短缺的伺服器零組件交期開始恢復，終端業者改採降低長料採購、控制短料庫存的策略，影響ODM端的排產訂單。不過於大型雲端資料中心的 緯穎(6669)，第三季交出創高紀錄的營運表現，估第四季及明年營運動能的樂觀展望。相關個股如 ： 博智(8155)、金像電(2368)、廣達(2382)、新唐(4919)、鈺創(5351)、聯茂(6213)、奇鋐(3017)多可留意。

年底前審慎樂觀，操作不宜躁進，好股拉回再承接，依然控制持股比例；我認為以下2檔股票值得留意：

台半(5425)，為二極體廠，第三季財報淨利4.81億元，季增24.94%、年增92%，每股盈餘1.93元，改寫歷史新高紀錄；累計前三季每股盈餘5.03元，已超越去年全年數字； 台半持續受惠於電動車趨勢，下半年車用MOSFET 40V、60V逐步放量，營運持續成長。技術面 ：長紅突破所有均線反壓，股價轉強。

和大(1536)，受惠外銷價格調漲及匯率挹注，第三季獲利再攀升，每股盈餘為1.17元，較上季大增逾75%，累計前三季每股盈餘為1.93元，目前和大嘉義廠區已為集團最大生產基地，現有五廠總生產規模將超過年產60億以上產能，未來將可突破百億目標，未來營運動能強。外資投信回補持股。