美時大漲逾五成，誰接棒？

【撰文／王榮旭】

今年已邁入最後一個月，加上11月強彈約1800點，12月外資陸續休假，大型股動能勢必減少，成交量無法放大，指數可能漲多熄火，中小型股較有表現機會。往年中小電子股進入Q4便開始竄出，尤其IC設計挾股本小、股性活潑的優勢，往往成為法人、主力點火目標，明年景氣疑慮大，例如，驅動IC敦泰，11/11提列庫存跌價損失，Q3每股大虧13.57元，未來晶片跌勢可望趨緩，但也沒見到需求明顯復甦，並且估計要花9個月第1年的時間才能把庫存消化到正常水準，無獨有偶，記憶體IC晶豪科去年EPS大賺17.76元，今年下半年受庫存及消費市場端影響，Q3本業已見虧損，單季獲利縮水到僅小賺0.3元，Q4毛利仍會下滑，且預期庫存要到明年下半年才會回復正常，越來越多庫存調整時間延後的訊息，不只基本面尚有疑慮，上檔套牢賣壓沉重，法人就算進場搶短，拉一段就趕快賣掉，不管是年底拚績效，或明年的超額利潤行情，明年業績成長及籌碼乾淨才是選股的王道。

生技股打群架，股價輪番創高

不少生技股符合明年業績成長加上籌碼乾淨，如先前在專欄中持續看好的保瑞，去年EPS 11.04元，今年全年估23元，明年跳升至32元，明年展望比今年好，股價就有本錢創高，股價自10月低點250元漲到475元，波段漲幅高達九成。同樣看好的寶齡富錦去年EPS 1.32元，今年全年估5元，明年跳升至14元，股價也突破今年新高到178.5元。11月生技股漲勢最剽悍的美時，單月大漲超過五成衝到253元新天價，但早在10月底，我在專欄已看好美時今年獲利上看18元，股價當時跌到150以下沒人看好，後來9月業績公佈，果然如我預期大好，單月營收33.5億優於預期，明年業績仍持續看好，全年獲利估24~26元，漲多整理過後再往上攻。

新藥市場想像大，合一、台康拚年底取證

當時我在美時低檔時便持續追蹤，才能在漲勢時享受利潤奔跑，此時反而需要留意尚未創高的生技股，合一(4743)8月中旬取得美國醫材許可，預計最快明年Q1可在美國市場銷售，股價一度大漲到303元，今年底中國藥證有望取證，市場想像空間更大，投信已連三月買超，外資11月轉賣為買，股價創高指日可待。台康生技乳癌生物相似藥同樣拚年底前取證，先前與Sandoz簽訂的授權里程碑金七千萬美元，目前已認列61%里程碑金，一旦預計將在明年認列剩餘39%，總計約2700萬美元，投信已連四月買超，共買進6641張，外資11月才進唱布局，單月大買6218張，股價尚未創高，後勢看好。