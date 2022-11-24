曙光乍現！Q4迎接回升的板卡族群

【撰文／錢冠州】

選舉前後的台股進入橫向震盪的走勢，而加權指數技術面大約在半年線附近整理，預估會是行情在走了一波多方行情之後的適度修整，整理過後再上的機率相當大，年底法人與集團作帳，明年1/17台股農曆年封關，通常農曆年前後都有資金行情的機會，而到了明年三四月財報正式公佈之前，對於來年展望佳的個股又是機會!

而在今年以來指數從一萬八千點到跌破一萬三千點，跌幅將近六千點來到五年線，依據過往經驗，從2009年以來台股繼續跌破五年線的機率是14%，繼續跌破10年線的機率則為2%，所以，在五年線剛剛起來的作多勝率是來到八成以上，剛好對應年底作帳到明年的資金行情，這裡就應該要採取相對積極的投資策略。

再一個低檔轉多的產業，板卡，基本面於第三季落底，第四季開始啟動復甦

隨著過去十個月聯準會強力升息，數位貨幣劇烈震盪走跌! 板卡相關股均出現庫存飆高的問題，以華擎(3515)來說，2022年第三季毛利率及營益率大幅不如預期，單季EPS僅1.46元，季減二成以上，但是，第三季庫存去化速度反而加快，幾乎可以確認第三季就是谷底，這麼一來，會不會就是波段投資的機會來臨! 以板卡相關的一線指標股微星(2377)、技嘉(2376)及華擎(3515)來說，技術面大底部成立，且從第三季開始就可以看到法人默默在買進佈局，低檔進貨的意圖相當明顯。

因為，從2022年第四季開始，就是基本面明顯轉折向上的季度，Intel及AMD在明年上半年均有新產品出貨，Intel在2023年第一季有第13代的NB CPU在二月的CES展發表，那麼往前推在今年11月左右即啟動拉貨，因此，相關族群第三季營收見底，今年第四季開始就可以嗅到產業回升的訊號。

而就相關概念股的股價來說，目前則明顯為打底完成且出現法人密集進場的現象，以技嘉(2376)來說，股價在低檔築底，但法人連續三個月買進持股，顯然對於目前的價位來說，已經浮現投資價值!

錯過台指期13195波段買點，或者錯過晶心科、創意的低檔進場機會…

抓住轉折與波段，是投資操作最重要的議題，如同錢老師在台指期13195帶領會員建立多單，這就是當行情轉折點出現的時刻! 我們要勇於進場建立部位，而後台指期向上大漲，我們也創造期貨1042點的單口波段獲利，這就是抓轉折與把握波段行情的體現! 我們在週刊1514期、1515期都告訴大家要把握IP矽智財的波段行情，結果晶心科(6533)從410漲到583，創意(3443)從580大漲到756，中低價股來說，IC封測的欣銓(3462)股價在低檔底部成立，我們會員也是一路持股向上，特殊鋼的榮剛(5009)，近期也是股價在低檔區整理完成後向上突破發動，而以榮剛(5009)來說，基本面受惠於台灣航太及能源產業的成長，獲利數字也不錯，EPS今年預估4.5元，明年則有5.1元，仍是向上成長的公司，而目前本益比還不到10倍也就相對便宜。

這一波台股從一萬八千點以來的空頭修正在五年線結束的機會相當大，五年線的位置大約在一萬三千點左右，而十月份台股拉回的低點在12629，我們根據過去統計數據，2009年以來台股繼續跌破五年線的機率約14%，而繼續跌破十年線的機率更低到2%，換句話說，在一萬三千點開始翻多的勝率有達到八成以上，所以，我們認為這一波空頭在五年線正式落底結束!即將而來，就是全新的多頭波段，那麼目前也只是剛剛啟動，指數在半年線附近整理過後再上的機率高，那麼，我們的策略就仍是以多頭為思考重點! 從低檔築底完成開始轉多的產業值得期待，先前我們抓到了半導體、IP矽智財，接下來，明年的伺服器與主機板相關個股目前也是築底完成，指標股可以看伺服器連接器的嘉澤(3533)，板卡與主機板相關的微星、技嘉、華擎等，也是可以著重的方向。