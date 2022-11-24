特斯拉掉漆，誰是電動車新歡

【撰文／賴建承】

受惠各國電動車政策之加持，今年第三季包括特斯拉、比亞迪、福特、賓士等均繳出亮眼成績單，然而特斯拉股價卻節節敗退，難道電動車供應鏈多頭攻勢已結束了嗎?建承並不這麼認為！首先，整體汽車產業近兩年因晶片缺貨造成訂單與需求遞延，不過近期大摩祭出震撼彈，表示瑞薩與安森美發出砍單令，決定削減Q4訂單，顯示汽車晶片不再缺貨，TrendForce預估2023年全球汽車銷量約8390萬輛，年增3.7%，至2025年約9100萬輛。雖然成長幅度有限，但電動化、先進駕駛等成長空間仍大，預估全球電動車新車銷售量至2025年可達到3820萬輛，占全球汽車銷售約40%，故電動車相關零組件將是接下來十年主要成長市場。

特斯拉股價創2年低

馬斯克持續受到不小爭議，主要是入推特後，市場擔心馬斯克工作重心轉移，此外，近幾個月來特斯拉在美國發生多起召修事件，其中一件是4萬多輛汽車可能出現動力轉向系統失靈的風險而召回，本次則因尾燈問題，在美國召修32.1萬輛車，這是馬斯克所遭遇到的最新麻煩。且近期中國疫情升溫，也令市場擔憂出貨將受阻，進而影響其獲利，使得股價呈現大跌趨勢，寫下2020年 11月20日以來低點。由於各家車廠競相推出電動車，研判特斯拉獨領風騷的日子將不復返，反而進入百花齊放境界，這對於台灣相關零組件將是一大利多，且鴻海與裕隆打造之MIH聯盟更可讓台灣的汽車產業有重新進攻全球之機會。由於鴻海、裕隆分別持股51%及49%的鴻華先進，拚下季登創新板，加上電動車訂購踴躍，配合年底集團作帳，研判裕隆(2201)將是多頭領航員。

電動車加持，裕隆明年大轉機

裕隆受到受到新安東京防疫險理賠衝擊，呈現連二季虧損，第二季EPS-3.97元，第三季EPS-0.13元，累計前3季EPS-1.98元。不過，隨著裕日車和納智捷新車年底前陸續上市，且裕日車轉投資中國逐漸轉好，同時新安東京第四季虧損可望收斂，研判第四季可轉虧轉盈。展望2023年，除了沒有防疫險拖累外，在裕融、裕日車業績挹注下，及納智捷首款純電n⁷將上市，估計全年EPS上看6元以上之實力。至於鴻華先進題材方面，其前身為「華創車電」，原是裕隆集團旗下的研發中心，在鴻海邀請下，裕隆將華創車電技術作價後，持有鴻華先進49%股權，未來若鴻華先進順利掛牌，裕隆潛在利益高達700億元。配合集團作帳題材，除了外資些許買回外，投信更是自11月中下旬開始卡位價也突破頸線，短線拉回5日線不破可逢低布局。

臻鼎-KY、鴻準股價低估

MIH成員相當多，包括鴻海集團的臻鼎-KY(4958)與鴻準(2354)、台達電(2308)、東陽(1319)、瑞昱(2379)及台半(5425)等，其中臻鼎-KY前3季EPS已達10.04元，配合外資買盤加持，股價也站上所有均線，10日線不破有機會攻克6/1高點122元，一旦突破將有啟動另一波攻勢之契機。鴻準近年獲利並不突出，前3季EPS也僅2.43元，不過每股淨值高達72.7元，P/B比僅0.68倍，外資也默默佈局，股價悄悄站上半年線，一旦量能升溫有挑戰年線反壓之實力。至於布局電動車甚深的台達電，股價在法人卡位下早已呈現大漲，並且即將挑戰300元大關，由於前3季EPS達9.53元，同時突破335元連接302元之下降壓力線，故只要上升軌道不失守，挑戰歷史高可能性不低。

AM市場旺專注東陽，電動車新兵看瑞昱

日前美國最大汽車保險公司State Farm將於12月擴大AM碰撞零件賠付，除了今年6月在德州和奧克拉荷馬州營運外，規劃12月在美國其他39州展開作業，這將提升北美市場AM零配件採購量，台廠包括東陽、堤維西、帝寶等AM廠商可望受惠。主攻AM市場的東陽，前3季EPS3.06元，除了北美AM市場步入旺季外，中國OEM零配件拉貨成長，第四季營收可季增5%~7%區間。東陽AM產品占總銷售比重近7成，OEM占比約3成，AM主要產品包括塑膠件、鈑金件、車燈等，在全球AM塑膠件市占率達70%，在全球AM鈑金件市占率約35%。股價經過整理後，已逐漸打出底部，一旦頭肩底完成，在低本益比下當有補漲空間。至於瑞昱(2379)，前3季EPS27.47元，布局車用乙太網路市場已有8年，並且已打進歐、美、日、中、韓等國際車廠生產鏈。隨著汽車產業加快數位轉型，電動車及自駕車商機爆發，瑞昱的車用乙太網路晶片可望位居前三大。外資與投信近期聯袂買超，股價也悄悄來到半線，壓回10日線將有支撐。