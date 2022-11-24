選舉過後另一波漲勢再起

【撰文／黃清照】

大盤11月展開中級反彈，當時我在10月底就在專欄提出，指數跌到這已進入尾聲，判斷依據為何？當時10月美國四大指數已醞釀反彈，低點不在破，但我們卻因地緣政治影響，指數多跌一個月，浮額清洗更徹底，當時利空滿天飛，個股反而不太跌，利空過後的買點，當時我判斷第一波反彈將有1800點空間，低點自12629彈到14669，反彈2000點，台積電370~390元出現千載難逢的買點，現在外資才回補調高評等，此時利多一出反而是買點。

格羅方德高本益比VS聯電低本益比

指數短線急漲太快，權值股高檔整理正常，我判斷指數將在選舉過後才會有所表現，但短線熄火並非行情結束，中實戶歸隊後，中小股熱鬧滾滾，股王大立光重回多頭行列，IP股創意強勢創高，台積電挑戰五百大關。當市場不在悲觀，加上大多人仍拼命看空，行情此時容易驚驚漲。加權、櫃買指數重回半年線，看好行情將持續推升，但並不是一波到底，而是類股輪漲，識貨的人逢低撿，高估股差價應對，這一波年前紅包行情不可錯過。

先前提到不論好、壞股都會反彈，但業績股更具爆發力，創意就是代表股之一，這波先跌四成再漲一倍創高，少數電子V轉走勢。這也讓其餘業績股更有本錢往上衝，過去幾期追蹤的封測股台星科、欣銓也都站回所有均線，波段漲幅三成，接下來我看好二線晶圓代工將有大漲行情，聯電(2303)今年前三季EPS達5.48元，全年估七元水準，股價才4字頭，反觀世界第四大的格羅方德股價67美元已回到今年高點水準，但因在國外掛牌享有較高本益比，全年EPS頂多才1.5~2元，本益比30倍以上，反觀聯電獲利狀況比格羅方德好，本益比卻只有6~7倍，股價誰低估高下立判，法人近期積極回補聯電，半導體業存貨調整已進入尾聲，明年成熟製程不降價，獲利有望維持高檔。