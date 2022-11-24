積極去化庫存伺服器、板卡股迎來元月效應

【撰文／陳子榕】

台股週二(11/22)收14542點，上漲92點，成交量1904億。台股早盤開低78點，在國安基金與金管會護市下，拉抬台積電(2330)，最終台積電擺尾收高，最終收491元，大漲9元，漲幅1.87%。台股站上半年線，轉為牛市，外資賣壓已減緩，諸多利空鈍化，選前觀望氣氛較濃，選後持續偏多不變，迎接聖誕節旺季與明年元月行情。

根據IMF報告指出，COVID-19疫情對經濟的負面影響已逐漸減弱，但其中最大不利因素是中國堅持嚴格「清零」政策，加上房地產風暴惡化，使得中國經濟迅速放緩。中國持續封控清零重傷經濟成長率，雖然剛公布的第三季GDP年增3.9%優於預期，但各預測機構普遍看今(2022)年全年僅在3%上下、遠低於5.5%目標。

此外，鄭州封城和中國需求降溫，蘋果i14產量傳最少砍300萬支，蘋果最初的目標是在今年內生產9,000萬支iPhone14系列機種，不過現在蘋果和供應商的目標是生產8,700萬支或是低於該數字的產量；雖說因風控導致相關供應鏈斷鏈，但台廠已逐漸轉移生產重地至東南亞國家，相關衝擊已有限。

中共二十大結束後，確診人數急遽升溫，單日新增病例從數百例攀上連日破萬。不過11月11日，北京當局卻公布「防疫優化20條新措施」，縮減封控力度。雖說中國新冠疫情尚未完全解封，但似乎有望逐步放寬嚴控的力道，對於蘋果供應鏈有機會走出陰霾，如鴻海(2317)、台積電(2330)、嘉聯益(6153)、瑞儀(6176)、台達電(2308)、欣興(3037)、GIS-KY(6456)、晟銘電(3013)、華通(2313)、順達(3211)、金像電(2368)、景碩(3189)、南電(8046)、台郡(6269)、玉晶光(3406)、臻鼎-KY(4958)、康舒(6282)、大立光(3008)等，股價低點已過，不妨逢回承接。

另外，記憶體族群也值得關注。因年終備貨需求不如預期，記憶體供應商庫存水位持續攀高，11月中旬，美國記憶體廠美光(Micron)決定因應市場環境變化，同步減產動態隨機存取記憶體(DRAM)及儲存型快閃記憶體(NAND Flash)約20%。鎧俠(Kioxia)減少NAND Flash產出30%；此舉將有助於記憶體報價提早落底。國內廠商旺宏(2337)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)，相關記憶體族群股價漸入佳境。

市場預估12月聯準會利率依然升息，但升息的腳步可望放緩，全球股市可望迎來一波大彈升，這一波可望延續至至農曆年，大家要把握住這一波的多頭反攻行情，再推2檔個股幫助大家選股：

技嘉(2376)年底到明年年初AMD、INTEL都有新世代CPU發表，整體明年成長可預期。伺服器扣除俄羅斯部分2023年會繼續成長，新品導入對業績有幫助，1Q~3Q伺服器還有缺料，第三季末大部分缺料問題解決，中國封城解決，繼續出貨。估技嘉Q4整體營收季增可達9％，毛利率也可望呈季增，達15.6％。明年技嘉的全年營收將維持正成長，逐漸擺脫今年以來的逆風。

博智(8155)隨著Intel Eagle Stream和AMD Genoa新一代伺服器平台開始進入試量產，博智第4季營運不看淡，雖然外在總體經濟環境變數不少，在新平台挹注下，博智審慎樂觀看待明年營運。此外，公司發展策略以提高Server/IPC/Networking比例為主要目標，在製造則積極提昇廠內製程能力與良率，配合客戶的產品發展藍圖爭取High Reliability(高信賴性)的產品，以提高獲利能力。