生技主流確立 誰會比價補漲？

【撰文／王榮旭】

11月大盤靠著台積電強彈25%，外資轉賣為買，大盤重回半年線之上，櫃買指數11月強彈一成，其中生技醫療指數月漲幅14.25%優於OTC電子走勢，往年年底是中小電子的作夢行情，但今年因基期高加上明年景氣下滑，明年要逆勢突圍的電子族群不多，僅剩IP股、IPC等明年仍具成長性。IC設計股本小、籌碼集中且股性活潑的優點，往往是投信年底拚績效的首選，但這兩年因疫情紅利股價漲太兇，這波IC設計腰斬的個股比比皆是，上檔籌碼套牢冤魂多，縱然買進也只是短打因應，短線有賺就獲利出場，要找到明年具成長的族群布局，選擇相對少，今年投信反而罕見布局生技股，原因為何?主要生技受景氣影響層面小，同樣具備股本小、籌碼集中及股性活潑的特性，且國內不少生技公司在經過多年耕耘後，明年將陸續進入收割期，可望打敗明年不景氣，看好Q4季底到明年初這段中小股行情中，脫穎而出。

生技股后保瑞創新天價

生技股后保瑞(6472) CDMO產能是全台最大，地位等同生技業的台積電，這波領先創高到448元，今年獲利拚兩個股本，明年獲利估25~27元，投信逢高獲利出場，但籌碼被外資接走，在手訂單滿手，帶動生技比價行情。今年投信重點佈局的台康生技，自8月進場後至今仍持續加碼，統計至11/22共買超7230張，乳癌生物相似藥年底拚取證，預計最快明年在歐美上市，CDMO部分，汐止廠及竹北廠持續擴充產能，橋頭新廠則預計明年動工，最快2026年啟用，想像空間大，股價也將挑戰前波高點139元。

生技股王明年獲利三級跳

其餘法人佈局的生技股，如多期看好的美時也創下歷史新高價199元，外資連兩月大買2萬張，寶齡富錦股價衝上178.5元，將挑戰歷史新高181元，投信11月剛進場的新藥股智擎，股價也創近四年新高到143.5元，生技族群股價輪番創高，生技股王藥華藥(6446)8月寫下622元天價，股價整理三個月，外資反而逢低進場，近三月共買近進7千張，雖然今年前三季EPS仍虧損，但明、後年業績成長幅度大，PV新藥預計每年調漲兩次，今年7月已漲過一次，預計年底前再調漲美國售價，明年獲利估9元，2024年上看24元，股價剛回到所有均線，看好這一波生技熱下，股價再創新高。