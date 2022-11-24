郭台銘：「人生最有成就感的一天，獲得BNT信任是台灣的驕傲！」

【撰文／陳澤樂】

鴻海創辦人郭台銘11日23日在臉書發文表示，11日11日「是我人生最有成就感的一天」，見證永齡健康基金會支持的睿田生技公司，與新冠疫苗製造商BNT（BioNTech），共同簽署了癌症疫苗免疫治療合作備忘錄。

郭台銘指出，德國BNT創始的初衷，不是爲了研發 COVID -19疫苗，而是癌症治療。mRNA的技術，就是把癌細胞特殊突變訊息mRNA片段，包裹在一個如奈米微粒這麼小的脂肪層裏面，注射疫苗後啟動人體免疫系統反應，去攻擊殺死癌細胞。BNT擁有最先進的免疫療法技術，所以才能很快的在疫情發生後不到一年，成功研發COVID-19疫苗。

癌症疫苗也就是創新mRNA免疫癌症療法，才是真正BNT主要核心研發項目。癌症疫苗療法是mRNA技術的最大夢想；它的技術目前已經臻於成熟階段。

雙方首合作案 研發頭頸癌症疫苗

郭台銘表示，雙方第一個合作案將是睿田生技協助BNT研發用於治療頭頸癌的mRNA癌症疫苗（BNT113），進行臨床試驗。由於台灣的頭頸癌發生率高居全球第一，此臨床試驗將開始在台灣進行。未來雙方將共同討論把合作面向擴展到其他癌症疫苗、細胞與免疫治療等專案。

許多癌症因為人種區分，有亞洲人好發的癌症，有白人好發的癌症，有華人好發的癌症。睿田生技將協助BNT在台灣組成專家科學建議委員會，特別針對「亞洲地區好發的癌症」，給予BNT建議、數據及臨床實驗等。

郭台銘強調，睿田生技與BNT的簽約，將是創新的腫瘤治療技術，不僅是在台灣、華人世界甚至全世界，我們都向前邁開了一大步。