星宇開越南「河內線」明年1月起飛

【撰文／陳澤樂】

迎接疫後旅遊潮，星宇航空(2646)於11月22日宣布，繼峴港、胡志明市後，明年(2023年)1月13日起開航第三個越南航點「桃園-河內」，越南北、中、南三大據點，即日起機票正式開賣！

星宇航空「台北-河內航線」將以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供共188個座位，包含商務艙8個、經濟艙180個，開航即每日一班飛航，出發時間為09：25、抵達時間11：40；回程出發時間為12：55、抵台時間為16：35。

星宇航空現有航線飛航峴港、澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉、福岡、札幌、沖繩等航點，明年1月13日河內開航，以及1月17日宿霧開航後，航點將增加至15個城市。

而近來各國陸續解封，越南當地疫情也在下半年獲得良好控制，且台越兩地入境規定持續放寬，星宇航空宣布，明年1月13日起將直飛「台北-河內航線」。河內市區歷史文物豐富，名勝古蹟遍佈，加上獨特的美食文化，讓河內一直是國人至越南旅遊的最佳旅遊城市，例如具有絕美海景、被列為世界遺產的「下龍灣」；古色古香的「還劍湖」；華麗的「聖約瑟夫天主堂(河內大教堂)」；融合法式文化而成的特色美食烤肉米線、鱧魚鍋、雞蛋咖啡，以及越式法國麵包三明治等。星宇航空建議趕緊把握機會，安排一趟浪漫的河內之旅，星宇航空線上旅展於11月27日前購票即享9折優惠！