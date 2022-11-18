樂迦打造CAR-T與細胞治療CDMO國家隊

樂迦再生科技 (6891.TW) 11/16執行長林世嘉興奮地宣布，延攬在CAR-T研究享有盛名的張裕享醫師擔任樂迦再生醫療長並領導CAR-T 製程開發團隊。張裕享多年前就投入細胞治療領域，並花三年時間發明全新的 CAR 並申請 CAR-T 專利。

樂迦再生於竹北新竹生物醫學園區打造符合國際標準的 PIC/S GMP 細胞工廠預計2025年完工，將會是全台最大細胞治療工廠，提供 CAR-T 與細胞治療相關的委託開發與生產製造服務(CDMO)，樂迦再生目前正與多家業者接洽中，未來更將爭取國際訂單。

林世嘉說傳統血癌治療方法，患者可能需要一輩子接受治療，而近年興起的 CAR-T 療法，針對適應症僅需一次療程，將能有高機率治癒白血病、淋巴瘤或骨髓瘤等，也讓 CAR-T 療法被視為突破性療法!

她進一步指出，根據歐洲骨髓移植學會資料，每月登記 CAR-T 細胞治療件數超過 3000 人次；台灣 2020 年資料指出，每年急性淋巴性白血病 (ALL) 及非何杰金氏淋巴瘤 (Non-Hodgkin lymphoma) 的新發個案約有 3000 人，臨床需求量很大。此外，2020 年 CAR-T 細胞治療藥物市場規模 11 億美元，預計 2031 年將可高達 218 億美元。

樂迦再生目前在汐止設立先導工廠，並通過台灣 TFDA 和多項臨床試驗及細胞治療認證，提供細胞治療相關產品的委託開發與生產製造服務 (CDMO)，並具備基因修飾細胞 (CAR-T 和 iPSCs 細胞 )、免疫細胞 (NK、DC、CIK 細胞) 與幹細胞 (骨髓幹細胞、脂肪幹細胞、臍帶血幹細胞與纖維母細胞) 等技術。

台灣的臨床醫療水準在世界排名第三，而樂迦再生擁有傑出的CDMO能力，包含專業團隊先進醫療生產技術與硬體資源，加上豐富的生醫長才，

打造樂迦再生科技成為細胞醫療國家隊!

樂迦再生科技12/1將在台灣醫療科技展(台北南港展覽館攤位編號M1020)與三顧公司X日生創新X宏碁科技共同展出最新AI成功應用於生醫科技成果，其中12/1-12/2這兩天更首度對外展示 [來自ipsc會跳動的心肌細胞]，歡迎各界踴躍前來參觀與指導。