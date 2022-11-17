【撰文／錢冠州】

台北股市從今年初的18619下跌到10/25的12629，共下跌5990點，時間將近十個月，其中大環境架構在烏俄戰爭、全世界各國通嚴峻及各國央行的強力升息，外資在美元走強及新台幣弱勢的情況下大賣台股1.3兆左右的股票。

然而，11月初開始，隨著美國CPI指數超乎預期的降低到7.7%，顯示通貨膨脹明確降溫，一波股市大反彈行情就此展開，那麼，到底這樣一波大反彈行情可以漲到什麼地步？甚至有沒有可能走出回升行情？

如果我們以黃金切割率的0.382、0.5及0.618來計算，則加權指數的波段目標區分別為14918點、15624點及16330點左右！ 當然，會來到哪個目標區或者是這波多頭可以走得多遠，還是要看現實條件，這也是我們得每天幫大家追蹤的項目。首先，這波行情仍屬於波段跌深及資金行情的啟動，那麼，外資回補買盤的延續力道就很重要，這時觀察新台幣走升的趨勢就很重要，新台比從這波低點在32.4兌1美元，而回升的前波壓力區大約在29.9~30.2區間，是否能走出強力回升這就是首要觀察重點！

IP矽智財先攻，接下來半導體製造、ABF載板將接棒演出！

這一個上漲波段以來，可以看出IP矽智財的個股走勢相當整齊，其中以晶心科(6533)最為強勁，其中重要的關鍵在於晶心科在處理器IP的RISC-V架構，將是美國對中國半導體禁令的解決方案之一！ 在美國對中國半導體封鎖的情境下，中國若要發展自身的處理器，那麼其使用Intel的X86架構及安謀的ARM架構勢必受到排擠與限制，那麼晶心科的RISC-V架構幾乎就是唯一的路徑，因為，RISC-V為開源架構，且該技術聯盟屬於國際性組織，美方要對其限制的可能性相當低。那麼，如果中國客戶加速去美化而積極採用RISC-V架構，那麼，中國市場的授權金營收成長動能將會是未來對晶心科營運成長的重要關鍵！ 所以，我們對於晶心科未來的成長企圖心仍相當具有信心。

IP矽智財除了晶心科，另外包含創意(3443)、力旺(3529)、M31(6643)及智原(3035)等近期都拉開一波向上行情，這一方面匯集人氣，二方面也拉高族群本益比，這樣一來，對於台股中屬於低本益比的族群就會造成刺激與補漲效果！半導體製造雖然在今年下半年面臨下游高庫存甚至砍單的問題，但是就目前股價位置來說已經修正到相對低檔的位置，聯電(2303)面臨IC設計上游砍單的新聞影響，非旦股價不跌，反而在10月初股價見到35元的低點就一路向上，目前也站穩在季線等短中期均線之上，頗有利空出盡的味道！ 尤其本益比相對低，今年預估EPS: 7元，明年大約也有5元左右，而目前股價也是7~8倍本益比，股價都修正到明年的本益比去了，是不是相對低估了呢？或許，這裡剛好就是展現投資價值的來臨。

ABF載板，今年業績好，明年還要成長！ 現在股價超便宜

上週四錢老師在比較高資產會員就建議在232~235附近買進南電(8046)，結果隔天(週五)就演出跳空漲停板的走勢，而本週繼續維持強勢，主要就是南電在法說會中看好今年第四季營運表現維持高檔，且明年更上層樓，顯然，這波消費性電子庫存高的衝擊並沒有對於載板相關廠商造成太多的衝擊，反而在今年以來包含欣興、南電及景碩等都出現股價的明顯回檔！

這樣一來，對於投資朋友來說就是絕佳的波段進場機會了，以欣興(3037)來說，股價從250附近的高檔打下來股價幾乎對折還有找，但是業績面卻相當亮眼，欣興今年預估EPS: 20元，明年則繼續成長到21.5元左右！都還是繼續成長的表現，但是股價卻是相對變便宜了，這難道不是絕好的投資契機嗎？

展望未來，受惠於HPC、AI等高端應用需求續強，ABF載板預期到明年營收仍將持續成長，而雖然因手機及PC需求不振導致於BT載板短期承壓，但並不影響整體向上的動能，老師會員除了在高資產客群進場南電之外，單股重壓等會員就以欣興為指標，具有本益比低及明年持續成長的產業優勢。