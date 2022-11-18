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藥華藥前3季每股虧4.37元 營收&費用雙創高

聯合新聞網／ 萬寶週刊

生技股王藥華藥(6446)受邀舉行法說會，藥華藥表示，隨著旗下治療真性紅血球增多症(PV)新藥Ropeginterferon alfa-2b-njft(簡稱Ropeg)，在美國銷售持續增加，毛利率有望持續拉升，年底並將第2次調漲Ropeg美國售價。

藥華藥 第3季營收8.11億元，第三季營收8.11億元，主要來自旗下治療真性紅血球增多症(PV)新藥Ropeginterferon alfa-2b-njft(簡稱Ropeg, 即P1101)，美國市場的營收金額持續拉高、占總營收超過50%。不過比較上季9.77億元下降17%。毛利率76%，較上季的59%提升17個百分點，營業費用11.8億元，較上季9.07億元增加30%，營業虧損5.64億元，較上季營業淨損3.26億元進一步增加，稅後歸屬母公司淨損4.08億元，較上季淨損2.74億元擴大。

不過，第3季營業費用達11.8億元，較去年同期增加62%，使得第3季每股淨損1.44元，雖較去年同期淨損2.7元減少，但較第2季的0.98元增加，累計前3季每股淨損4.37元。

藥華藥表示，隨著銷售增加，營業費用也將隨之提高，主要是推廣產品所需支出，去年營業費用31億元，今年將會超過一個股本，達新台幣31億元以上的營業費用支出。

今年第3季來自美國市場的營收占比超過50%，藥華藥認為美國市場銷售如預期，過去主攻教學醫院，下一個階段將進軍社區醫院，估計美國市場的營收金額將持續拉高。藥華藥表示，Ropeg的美國藥價今年7月調漲過一次，一年藥價近19萬美金，12月還會漲價一次。

至於Ropeg各國藥證請領情形，分別是日本預計2023年上半年取得藥證、中國預期2023年初送出藥證申請。馬來西亞、新加坡、香港則正在準備申請藥證當中。

藥華藥也於8月公告，將在美國設立創新研究中心，新任科學長林俐伶博士帶領下展望帶來更多研發能量，以開發BiC(同類最優)和FiC(同類第一)的治療藥物為目標。

藥華藥對於第4季到明年的展望樂觀，認為治療真性紅血球增多症(PV)新藥Ropeginterferon alfa-2b-njft(簡稱Ropeg)在美國市場滲透率穩健提升，第4季可望持續成長，也樂觀看待明年營運表現。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1516期】

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