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台積電一個人的武林

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威控股公司14日披露第3季持股變動資料顯示，首度買進逾41億美元，相當新台幣1273億元的台積電美國存託憑證(ADR)達6010萬個單位。消息傳出，激勵台積電股價11/15一天之內大漲7.87%股價飆漲，市值突破12兆元，帶動台股當天飆漲371點成交量突破3000億，往上挑戰半年線的關卡。

拉積盤再現

巴菲特買台積電對台股當然是相當大的利多，但是投資朋友除了看台積電之外，更要注意盤面上的結構變化，台積電佔台股市值超過25%，每漲一塊錢貢獻指數8點，也就是說光是台積電就貢獻指數280點，這會讓大家在觀察盤面的時候出現失真的現象，以為大盤大漲個股百花齊放，隨便買都會漲，但事實卻不是如此，反而正因為台積電的大漲很多小型股有出貨的現象。

台積電概念股可以買嘛？

台積電的噴出讓台積電概念股也雨露均霑，股價跟著走強，包括光洋科、精材、弘塑、中砂、采鈺、帆宣、辛耘、勝一、光罩、萬潤、漢唐、家登、京鼎、世芯-KY、均豪、崇越等台積電概念股，股價紛紛跳漲，其中，光洋科、精材、弘塑更強拉上漲停板價。

這些都是台積電的設備廠商和耗材相關的公司，跟著台積電大漲看似相當合理，但是我們回顧一下上個月台積電的法說會當中，二度下修今年的資本支出。從400～440億美元，降至約360億美元，和低標相比，下修約一成，主要是仍持續面對設備交期不順的干擾與反應市場需求變化，相關資本支出調整影響7奈米家族相關設備與建廠投資，這些設備和耗材相關的廠商營收獲利勢必受到影響，股價還有續漲的能力嘛？很可能是一日行情。

台積電大漲大跌看反轉

因為台積電在台股當中具有極度重要參考指標，又是台股市值權重最高的公司，股價大漲大跌衝常都具有相當大的意義，比如說10/11因為美國晶片法案的影響，台積電當天大跌超過8%，拖累台股暴跌596點，整個市場看壞未來景氣，認為台股下看10年線，但是兩個禮拜後就見到低點，隨後展開這波2000點大反彈，台積電大跌通常表示市場氣氛極度悲觀，進入了超賣區，反過來，台積電這次的大漲是不是也預告台股反彈進入尾聲，市場氣氛已經有過熱的現象呢？值得大家注意。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1516期】

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