夢行情起跑 生技領先挑戰前高

【撰文／王榮旭】

Q3財報已公布完畢，進入一年一度的財報空窗期，此時具業績想像的做夢股開始竄出，生技不但是政策扶植的明星產業，新藥想像空間更大，而明年科技股受景氣影響，業績大多不如今年，如何作夢？生技受景氣影響層面小，且國內不少生技公司在經過多年耕耘後，明年將陸續進入收割期，可望打敗明年不景氣，生技股本小、籌碼集中及股性活潑的特性，往往在Q4季底到明年初的中小股行情中，脫穎而出，雖然這一波大盤強彈是由電子權值帶動，資金壓縮生技股表現，但仍有指標股壓抑不住領先創高，台積電半導體短線漲多熄火，資金流到其他族群，更有利生技表現。

CDMO保瑞領先創高，投信壓寶台康生技

進入Q4後不少國內法人默默佈局生技，例如，保瑞（6472）Q3財報表現亮眼，前三季獲利大賺13.72元，今年上調全年獲利到19元，明年獲利25~27元，CDMO產能已是全台最大，並且與國際大廠簽下長約訂單，9月併入安成藥後營收已連續兩月大跳升，股價突破10月高點362元再寫新天價，上檔無壓。CDMO龍頭領漲，台康生技(6589)手握日本癌症用藥長期訂單，竹北廠已完成生產線，哺乳動物細胞總產能達1.35萬L，明年Q1預計再完成一條產線，總產能可達2.55萬L，再加上乳癌生物相似藥EG12014年底有機會取得美國藥證，加上擁富爸爸鴻海集團資源，後市想像空間大，投信10月布局後不離不棄，至今仍持續加碼，股價回測年線後打出雙底，均線偏多向上。

新藥股拚取證，明年獲利翻倍成長

新藥股想像空間更大，智擎11/9公布旗下胰腺癌新藥安能得一線用藥，全球樞紐性臨床試驗數據達標，今年全年EPS估2元上下，明年EPS估7~8元，明年預計向美國FDA提出藥證申請，股價連飆兩根漲停，站回所有均線之上，有機會挑戰今年高點143.5元。寶齡富錦拿百磷新藥同樣數據已過關，中國藥證預計明年取證，今年全年獲5元，明年中國取得藥證後，將可認列里程金1.18億人民幣，EPS可貢獻5元，且中國市場更具想像空間，寶齡富錦與當地龍頭山東威高合作，目前商機已上看百億，加上拿百磷在美、日、台灣市場權利金分潤已到期，明年將可完整認列，有助提升公司毛利，明年全年獲利上看15~16元，明年獲利進入爆發期，股價仍在築底階段，逢低可介入。