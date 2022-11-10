作帳&大反彈行情啟動？選誰？

【撰文／錢冠洲】

加權指數如同錢冠州老師先前的規劃，明顯的碗型底部出現，接下來本週關鍵的攻擊站穩月線等短週期均線，技術面正式出現轉多型態! 而外在環境來說，美股逐漸向上，道瓊指數挑戰三萬三，NASDAQ也打出雙底! 中國股市近期反彈也呈現利空鈍化的現象，那麼再看看台北股市，我們仍然相對落後，就像我在Telegram或推特的分享(ID搜尋: @Marbo178)，台北股市低檔打底向上，先由半導體族群止穩領攻，而接下來，好戲才正要上演!傳統的年底，一系列投信概念股演出作帳拉抬績效的行情，我認為今年將會特別明顯，整個2022年從一月跌到十月，怎麼說在年底的最後，法人與集團，勢必得對於股東與自己的績效要有所交代，那麼一波中小型股的績效行情就可以體現! 看看最近OTC指數，反而是各類股數中最明顯走出V型反轉向上的走勢! 企圖心相當明顯。

多頭領先攻擊股，矽智財IP最具漲相

IP股族群先前因為美國對中國大陸的晶片出口禁令升息下而被嚴峻修正，但是不是有錯殺的跡象!反而卻是投資人的機會!以RISC-V處理器架構的晶心科(6533)為例，其RISC-V是除了目前運用廣泛的X86、ARM 之後的另外一套體系，而中國正在X86及ARM被卡脖子，其正在尋覓的解決方案即為RISC-V架構，那麼晶心科又是其中的台灣相關領導廠商，會不會反而是持續的美中科技戰中的受惠者？另外，在中國大陸全力發展半導體自製化的過程中，勢必會提升對於矽智財IP等需求，而由於IP產業技術門檻較高，後進者難以切入，競爭者少也就享有高毛利率及高成長的優勢。

波段修正過後打出好買點，這個時候勇於買進已經打敗多數市場參與者，晶心科高點在644、世芯-KY(3661)從高點1325到目前800元上下也是打了對折後再逐步回漲，而根據公司的預估，這一波美國對中國的半導體出口禁令升級，營收影響也僅1~2%，那不就是錯殺的因素大幅增加!對於我們投資人來說，波段跌下來的優質股，當行情轉為有利多方的時刻!積極買進才是最佳策略。