農年前拚2288點反彈

【撰文／賴建承】

第四季以來，國際股市呈現兩極化表現，通膨嚴重的區域，股市卻利空不跌呈現大漲，反而經濟成長率表現不差的台股於10月表現欠佳，歸咎原因在於受到美中晶片戰衝擊，加上美元指數太強使得台幣重貶等因素，讓台股於10月跌了3.54%。反觀通膨嚴重的歐美股市卻於10月大放異彩，道瓊漲了13.95%；S&P500漲了7.99%；Nasdaq漲了3.9%；費半指數漲了3.37%，甚至通膨更嚴重的歐洲也表現不差，英國漲了2.91%；德國漲9.41%；法國漲了8.75%；亞洲也有日本漲6.36%；韓國漲6.41%。然而主計處公布台灣第三季GDP年增4.1%，今年經濟成長率3.6%仍優於全球，且台股9月底本益比9.74倍，股息殖利率高達5.13%，將有助於台股於11月起呈現反彈，然而究竟會反彈到哪裡？空間有多大？需要觀察那些指標？建承老師將於後文作剖析！

美國就業數據是通膨關鍵

Fed於11/3宣布升息3碼，基準利率上調至3.75% ~ 4%，雖然鮑爾表示考慮或談論暫停升息為時過早，甚至Fed可能提高終端利率的預期，不過仍有暗示未來可能放緩升息，近期部份Fed官員談話也透露上述接近觀點。此外，10月ISM製造業指數50.2，儘管略高於市場預期，但比9月的50.9下降，顯示成長稍有趨緩，不過，美國9月職位空缺數攀升，加上10 月ADP新增就業23.9萬，比預期的19.5萬，及前值19.2萬高出許多，且10月非農新增就業26.1萬人，比預期的20萬人多出許多，在新增就業、職位空缺依舊亮眼下，表示通膨數據要於短期間大幅下滑機率低，也是造成市場日前普遍保守原因。所幸10月失業率上升至3.7%，平均每小時薪資年增率4.7%，明顯低於前值的5%，造成美元指數並未突破前高就拉回，即使Fed上調終端利率預期，2023年升息強度也將低於今年，加上美國通膨已有趨緩跡象，9月PCE物價指數年增6.2%，核心PCE物價指數年升 5.1%，均低於市場預期，因此讓10月美股呈現大漲，故筆者認為對於緊縮資金之壓力將可趨於平淡，2023年焦點仍在經濟是否會有硬著陸出現。

台幣轉升，外資歸隊，波段挑戰14917

台灣9月出口金額為375.3億美金，年減5.3%，9月外銷訂單609.3億美元，年減3.1%，主因全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱。10月出口金額399.3億美元，年減0.5%，主要受到創新科技產品需求，及新手機拉貨帶動，但仍呈現連2月下降的格局。此外，9月景氣對策信號綜合判斷分數只剩17分，較8月重摔6分，亮出兩年多來首顆黃藍燈，代表景氣已轉向，且距離景氣低迷的藍燈，更只差1分。不過上述數據均為落後指標，目前重點在資金面，只要台幣能止貶回升將讓外資偏空的氣焰稍稍降溫，屆時反彈將可期待。近期OTC指數已經領先突破月線，配合台幣轉升升破32元大關下，集中市場也在台積電帶領下，型態上打出碗型底，也即將回補10/11空方缺口(13394-13684)，研判只要台幣不續弱，台股回補空方缺口，將有攻季線與國安基金防線13928點之實力，中線上只要國際股持續回穩，指數自18619跌至12629點，共計跌了5990點後，將有反彈0.382之實力，預估落在14917點。而從資金面來考慮，近期美元弱勢，加上農曆年前台幣需求強勁，故年前資金動能將可轉強，也就是台股將於農年前上演一波【2288】點的反彈行情。