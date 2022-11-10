三商美邦人壽強化體質 連獲大獎肯定

「一句承諾、一生的朋友。」簡短的九個字道盡三商美邦人壽(2867.TW)成立以來的品牌精神與理念，回首過去三十年來，三商美邦人壽稱不上「經驗老道」，卻也是活力十足、勇敢打拼的年輕小伙，現在，三商美邦人壽董事長翁肇喜的回任之後，用經驗淬湅而成的經營哲學，將帶領三商美邦人壽勇敢邁向下一階段，成為一顆更閃耀的星。

擁優質業務團隊 連獲多項大獎深受社會肯定

三商美邦人壽旗下有上萬人的業務團隊，以高素質、高產能，及優越的行政後勤支援著稱，迄今已服務近250萬名保戶，專業優質的形象深植台灣民眾心中。

最新一季的111年前三季財報自結數觀察，就算在疫情干擾下，三商美邦人壽仍繳出前三季新契約保費收入233億元、較去年同期成長2.6%的亮眼成績，亦在投資型商品新契約、保障型的健康險商品等，都有良好的銷售。

三商美邦人壽有感於身為壽險業者的社會責任，因應癌症呈現「慢性病化」的趨勢，推出可填補「一次給付契約即終止」的保障缺口、讓社會大眾得以享有更完美癌症保障計劃的「三商美邦人壽超安康防癌定期健康保險」，提供最高長達二十年的罹癌照護，並以此產品獲得第19屆《國家品牌玉山獎》「最佳產品類」，以及首次榮獲「傑出企業獎」的雙項大獎殊榮。

不只《國家品牌玉山獎的》肯定，今年以來，三商美邦人壽獲獎連連，在2022年的保險信望愛獎中，奪下六項大獎及七項優選，也第八度摘下「最佳社會責任獎」，在善盡企業社會責任的表現也備受肯定。顯見三商美邦人壽落實「一句承諾、一生的朋友」的企業理念，不只獲得保戶肯定，連外界都給予以高度評價，在在呼應翁肇喜董事長所言「三商美邦人壽」是一間金「水」的公司。

以正派經營為本 強健財務體質成最佳後盾

過去，翁肇喜董事長身為三商美邦人壽首任董事長任內，在創立五年後即開始創造獲利，任內七年就讓三商美邦人壽總保費收入突破百億元之多，成為壽險業界的領導品牌，如此表現除了全體員工的努力外，可見翁肇喜董事長宣揚高爾夫「心、技、體」三者合一的精神，落實在三商美邦人壽的企業經營中，同時也深植每一位員工心中。

未來，在增資、引進策略投資人完成公開募資之後，翁肇喜董事長表示，不只期盼資金挹注化資本財務計畫，更看準策略投資人帶來的know-how及豐沛的人際網絡，為擁有1.4兆資產的三商美邦人壽帶來新的經營觀念，同時，再以正派經營、保守的資產配置為本，讓向來表現優於同業的三商美邦人壽，財務體質更趨於強健，也帶給客戶及投資人更多信心與支持，且個人再次接任董事長一職，也代表對三商美邦人壽表達強烈信心，希望能以此鼓舞所有同仁，再次創造榮光。