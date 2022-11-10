【撰文／陳子榕】

台股週二(11/8)收13347 點，上漲 124點，成交量 2227 億。美聯準會升息利空鈍化，進入選舉行情、作帳行情、以及紅包行情；指數預估最慢明年第一季底上看萬五，慢牛行情來了！

雖然Meta Q3財報表現不盡理想，祖克伯依舊看好元宇宙市場，堅持加大投資元宇宙腳步，每年投資金額約100億美元。加上市場投資人依舊對元宇宙保持高度關注，且2022年世界VR產業大會11月12日即將登場，2022世界VR產業大會由中國工信部、江西省人民政府主辦，將於南昌舉行。

從2018年開始，世界VR產業大會已連續在江西舉辦四屆。根據IDC發布的報告顯示，2021年中國VR出貨量約143萬台，同比增長近100％，2022年有望超過300萬台，2025年有望超過1000萬台，帶動近期元宇宙相關個股走勢，如威盛(2388)、建達(6118)、位速(3508)、立衛(5344)、創意(3443)、緯穎(6669)、揚明光(3504)、宏達電(2498)、九暘(8040)、世芯-KY(3661)、技嘉(2376)、中光電(5371)、晶豪科(3006)、樺漢(6414)及台亞(2340)等15檔。

目前許多人心中的疑問，元宇宙看起來只是一個遊戲體感軟體，值得花這麼多錢去建置元宇宙嗎？ 很多人想知道人們在這個新的在線領域中能夠做些什麼實際的事情？

就在上週，祖克伯給出了一個答案：人們在元宇宙中所做的事情就是工作。Meta的網頁展示了此功能是如何運用於工作中的。該應用場景展示了一個坐在多個虛擬大屏幕之間的用戶，該空間被稱為「無限辦公室」。在元宇宙中工作，取代舊有的通話、視訊技術，就好像真人在無限辦公室裡面做交易，舉手投足都具有相當高的臨場感，虛擬分身將代替名片成為另一項新的科技產品。

根據IDC報告指出，2021年全球VR、AR頭戴式裝置的出貨量1123萬台，年增92.1%；2022年全球VR、AR頭戴式裝置的出貨量將達到1573萬台，年增43.6%，在VR、AR裝置出貨量將大幅成長。

台灣又有那些廠商跟上這波浪潮呢？ 伯特光(6859)，市場預期2023年主流智慧型手機相機規格將大幅改款，可望成為明年業績成長動能；另外，隨著元宇宙議題帶動下，包括微軟、Google、蘋果、Sony及Meta等科技大廠紛紛加大投入VR、AR市場，看好新產品推出將為營運增添新動能。玉晶光(3406)，為因應未來營運發展及虛擬實境(VR)應用訂單需求，玉晶光電(廈門)董事會決議購置機器設備進行擴產，預計斥資14.23億元。