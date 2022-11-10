台股落後反彈，選誰？

【撰文／王榮旭】

Q3財報陸續公布，緊接進入財報空窗期，明年GDP下修已是不爭事實，護國神山台積電今年前三季EPS 27.79元，全年獲利估38元，縱然Q3財報表現亮眼，毛利率衝上六成，高階製程仍居全球領先地位，明年是否維持成長是一大問號，不少法人評估TSMC明年獲利恐不如今年，航運股長榮今年前三季大賺三千億，前三季EPS高達143.8元，縱然財報表現亮眼，運價自高檔價格已下跌七成，明年獲利同樣下修，減資後的股價至今仍未站回。聯發科前三季EPS 62.94元，Q3因中低階智慧手機市場銷售疲軟，庫存調整之下獲利不如今年上半年，通路庫存過剩影響到今年Q4，股價縱然有所表現，只能以反彈視之，回升行情仍須放在明年獲利成長的個股。

股價領先景氣落底，底部已現？

面板報價領先反轉，友達、群創Q2早已由盈轉虧，報價11月才止跌回升，驅動IC今年市場需求不振，但最壞已過，天鈺、敦泰法說前後拉出漲停築底，庫存調整預計到明年Q1；IC設計義隆電創業界首例，提列晶圓廠LTA違約金，此時利空滿天飛反倒不跌。明年電子族群還能續成長的個股並不多，IPC廣積原先預期今年獲利8元，沒想到Q3大賺3.4元，獲利優於預期，前三季EPS高達7.23元，全年獲利有機會挑戰1個股本，目前在手訂單持續滿載，明年1月預計擴線增產，看好明年維持雙位數成長，9月衝上89.8元後回檔，半年線測底完成已收復季線，有機會往今年新高挑戰。

眾達積極搶攻布局新世代矽光商機

眾達-KY(4977)上半年EPS1.24元，全年獲利估5元，受惠32G存儲網出貨成長，營收占比達四到五成，以及400G FR4光收發模組已開始量產，目前訂單能見度已達6個月，現在市場主流是100G與400G，隨著明年出貨成長，看好100G與400G營收比重有望衝上六成，毛利表現更好，明年獲利上看8元，且為因應大客戶博通推出全新的高階交換器，公司預計增資1200萬股，主要用來投資CPO製程，屆時將成為主要供應商，博通已是資料中心市場龍頭，未來交換器市場將會進入新世代，眾達領先同業布局，股價回測年線後守住，後勢看好。